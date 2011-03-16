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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۶

بزرگداشت اساتید فقید موسیقی مقامی چناران برگزار شد

بزرگداشت اساتید فقید موسیقی مقامی چناران برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: بزرگداشت اساتید موسیقی مقامی چناران در تالار خواجه نظام الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، طی دو روز فضای این تالار آکنده از نوای دل انگیز سازهای مقامی شمال خراسان شد.

گروه ها و هنرمندان موسیقی چناران پنجه بر تار نواختند و در سرنا و قشمه دمیدند و یاد و خاطره استادان موسیقی مقامی شهرستان مرحوم کربلایی علی اصغر جوانمردی و مرحوم اصغر بهاری را گرامی داشتند.

این برنامه که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون هنرمندان شهرستان تدارک دیده شده بود، با استقبال پرشور مردم روبرو شد به طوری که در روز دوم بسیاری از مردم برنامه ها را به صورت ایستاده و یا در راهروی منتهی به سالن مراسم تماشا می کردند.

کد مطلب 1275061

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