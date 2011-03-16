بزرگداشت اساتید فقید موسیقی مقامی چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، طی دو روز فضای این تالار آکنده از نوای دل انگیز سازهای مقامی شمال خراسان شد.

گروه ها و هنرمندان موسیقی چناران پنجه بر تار نواختند و در سرنا و قشمه دمیدند و یاد و خاطره استادان موسیقی مقامی شهرستان مرحوم کربلایی علی اصغر جوانمردی و مرحوم اصغر بهاری را گرامی داشتند.

این برنامه که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون هنرمندان شهرستان تدارک دیده شده بود، با استقبال پرشور مردم روبرو شد به طوری که در روز دوم بسیاری از مردم برنامه ها را به صورت ایستاده و یا در راهروی منتهی به سالن مراسم تماشا می کردند.