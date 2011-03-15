بازگشت جاهلیت به عربستان/ پدری دخترش را در صحرا سوزاند و دفن کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "سلامه المنصوری" مادر "ساره المنصوری" در منطقه ینبع در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان اظهار داشت: دخترم هنگامی که پدرش در حال کندن قبرش بود، این صحنه ها را می دید. پدر ساره او را به صحرا برد و سوزاند.

این زن سعودی افزود: در نهایت پس از یک ساعت و نیم خونریزی ساره جان داد و شوهرم که ناظر سوختن دخترش بود پس از مطمئن شدن از مرگش وی را غسل داد، کفن کرد و در همان قبری که ساره شاهد دیدنش بود دفن کرد.

مادر ساره با تشریح جزئیات این قتل وحشتناک شکایتی را به مقامات قضایی سعودی تحویل داده و خواستار تحقیق درباره این جنایت وحشیانه از سوی همسرش شده است.

این مرد سعودی که چند زن دیگر نیز دارد دخترشان را به علت سه روز نیامدن به خانه به قتل رسانده است. مادر ساره در این باره می گوید: ساره به علت اختلاف با یکی از خواهرانش و از ترس پدر و برادرش به مدت سه روز به خانه نیامد. اما پدربزرگش وی را در روز پنجم فوریه (16 بهمن) به خانه آورد و از پدرش قول گرفت که کاری به او نداشته باشند.

سلامه المنصوری که پس از طلاق از پدر ساره با شوهر فعلی خود ازدواج کرده، در ادامه افزود: پس از آن تاریخ دیگر ساره را ندیدم و فهمیدم که شوهرم وی را به صحرای "ناهل" برده و وی را آتش زده و دفن کرده است.

این زن سعودی تاکید کرد: ساره هنگامی که پدرش برای کشتن وی آماده می شده از او پرسیده:"چرا مرا می کشی"، که پدرش نیز جواب داده است: "تو اعصاب مرا پریشان کرده ای".

خاطرنشان می شود هم اکنون با توجه به شکایت مادر ساره تحقیقات در این زمینه به صورت سری توسط مقامات قضایی سعودی آغاز شده است.