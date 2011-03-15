  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

جاذبه های دالاهو در انتظار 400 هزار گردشگر نوروزی

جاذبه های دالاهو در انتظار 400 هزار گردشگر نوروزی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دالاهو گفت: جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرستان دالاهو در انتظار 400 هزار گردشگر نوروزی به سر می برند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رسول مجد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی این شهرستان به منظور استقبال از میهمانان و مسافرین نوروزی، اظهار داشت: خوشبختانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در این شهرستان برگزار شده و تمامی نهادها و ادارت مرتبط در این امر به وظابف خود آشنا شده و آماده پذیرایی از مسافرین نوروزی می باشند.

وی ادامه داد: امسال به منظور اسکان این میهمانان در شهرستان دالاهو سه مدرسه هرکدام با 15 کلاس تجهیز شده و همچنین یک کمپینگ اقامتی نیز با همکاری هلال احمر در مرکز شهر کرند دایر خواهد شد.

فرماندار شهرستان دالاهو در ادامه گفت: این شهرستان همچنین از نظر امنیتی در شرایط بسیار خاصی به سر می برد و به مسافرین نوروزی نوید می دهیم که هیچ مشکلی از این بابت در دالاهو وجود نخواهد داشت و آن ها در ایام نوروز می توانند با خیالی آسوده به تفریح خود بپردازند.

مجد یادآور شد: سال گذشته در ایام نوروز 89 حدود 350 هزار نفر از این شهرستان دیدن کردند و پیش بینی ما این است که در ایام نوروز 90 شاهد حضور 400 هزار مسافر و گردشگر نوروزی در این شهرستان باشیم.

فرماندار شهرستان دالاهو همچنین با اشاره به بخشی از جاذبه های تاریخی و طبیعی  این شهرستان ، خاطر نشان کرد: منطقه نمونه گردشگری ریجاب، قلعه تاریخی یزدگرد، مسجد عبدالله بن عمر، سراب کرند، سد آزادی در منطقه گهواره و ... تنها بخشی از جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرستان دالاهو است.          

کد مطلب 1275064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها