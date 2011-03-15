دو کارگر ناپدید شده در بلده جان باختند

عباد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: سقوط بهمن در منطقه بلده شهرستان نور، در ساعت 18 عصر 22 اسفند ماه منجر به انسداد این محور و ناپدید شدن 10 نفر از هموطنان شده است.

وی عنوان کرد: در این حادثه هشت نفر از افراد در بلده نجات یافته و دو نفر دیگر فوت شدند.

اسدی گفت: در پی این حادثه تیم های امداد و نجات کوهستان هلال احمر شهرستان نور و تیم سگهای تجسس، جمعیت استان به منطقه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلا ل احمر مازندران خاطرنشان کرد: ریزش برف سنگین و کولاک در محور هراز، منجر به مسدود شدن این راه ارتباطی در روز گذشته سده است .

وی اظهار داشت: بدنبال آن تیمهای امداد و نجات جاده ای پایگاه کهرود و پلور به همراه گشت سیار طرح زمستانی جمعیت استان به استعداد 12 نفر نجاتگر و پرسنل و چهار دستگاه خودروی امدادی به منطقه اعزام که در نهایت 30 نفر از هموطنان در پایگاه های کهرود و پلور اسکان یافتند.

وی بیان کرد: بارش شدید باران روز گذشته، منجر به آب گرفتگی پنج باب منزل مسکونی در شهر زیرآب و اداره ثبت احوال این شهرستان شد که با تلاش عوامل امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه نسبت به تخلیه آب از مناطق مزبور اقدام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمرمازندران گفت: در پی ریزش برف سنگین و مسدود شدن محورهای کندوان، هراز و فیروزکوه در مورخ روزهای اخیر، جمعیت هلال احمر استان مازندران اقدامات مهمی را در دستورکار قرار داده است.

وی بیان کرد: به محض اطلاع از وضعیت محور و کیفیت و کمیت خودروهای زمین گیر شده دو تیم امدادی از پایگاه های امداد جاده ای کندوان و ندا به استعداد هشت نفر نجاتگر و دو نفر پرسنل به همراه سه دستگاه خودروی امدادی و دو تیم امدادی معین ازجمعیت بابل و بندپی به تعداد 12 نفر به منطقه اعزام شدند.

اسدی افزود: با همکاری عوامل اداره راه و ترابری و پلیس راه موفق شدند نسبت به تخلیه خودروهای محاصره شده در برف و کولاک اقدام کرده و 37 نفر از هموطنان را در پایگاه های ندا و کندوان اسکان دهند.

وی افزود: بارش برف سنگین و کولاک شدید در محور فیروزکوه در ساعت 21 و 30 دقیقه بیست و دوم اسفند ماه سال جاری، منجر به برخورد 27 دستگاه خودروی عبوری به یکدیگر شده که اعزام دو تیم امدادی از پایگاه های ارفعده و گدوک سوادکوه به استعداد 10 نفر از نجاتگران و چهار نفر پرسنل در دستور کار قرار گرفت.

اسدی گفت: اعزام نیروهای پشتیبانی و تیم های امداد و نجات از پایگاه امداد جاده ای قائم شهر و جمعیت استان، از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه بود که ما حصل عملیات مزبور منجر به اسکان اضطراری 60 نفر از هموطنان در پایگاه گدوک و 30 نفر در پایگاه ارفعده تا ساعت 24 مورخ 23 اسفند شد.