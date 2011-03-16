همیاران تبلیغ روستایی خراسان رضوی آموزش دیدند

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: با توجه به نیاز جدی تبیین مبانی دینی و تبلیغ احکام شرعی در گستره استان، با شناسایی و ساماندهی فعالان دینی در روستاها و آموزش بومی، این افراد به عنوان همیاران تبلیغ آموزش می بینند.

وی زمان برگزاری دوره آموزشی "همیاران تبلیغ" را نیمه دوم اسفند ماه اعلام کرد و افزود: این کارگاه هم اکنون در شش منطقه استان در حال برگزاری است و تا 27 اسفند سال جاری نیز، ادامه دارد.

وی عنوان کرد: 800 نفر از ملاهای محلی در پنج محور، احکام، عقائد، مباحث مشاوره ای، مهارتهای تبلیغی و آسیب شناسی تبلیغ و نیز اخلاق در حد آشنائی اولیه در حال آموزش هستند که این تعداد نسبت به سال گذشته 95 درصد، رشد داشته است.

وی تقویت بینه علمی و دینی فعالان و حامیان تبلیغ دینی در مناطق روستایی، حمایت و کمک مالی جهت تشویق و ترغیب آنان را از جمله اهداف این کارگاه دانست و افزود: با توجه به برنامه ریزی دولت جهت ارتقاء فرهنگی روستاها، همیاران تبلیغ برای ارتقاء سطح فرهنگی و دینی روستاها مجهز می شوند تا در برنامه های مختلف فرهنگی اجتماعی در خدمت مردم باشند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت نقش حامیان وهمیاران تبلیغ در پیشبرد و توسعه تبلیغات دینی در جامعه روستایی، افزود: این ملاها با آموختن مهارت ارتباط و تعامل مؤثر در تبلیغات دینی شامل مخاطب شناسی و مهارت ارتباط با مخاطبین کودک، نوجوان و جوان و بانوان می توانند در مناسبت های تبلیغی پاسخگوی نیازهای اقشار مختلف مردم باشند.

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان، روش های گوناگون تبلیغ دین را در قالب مسابقه، کارگاه، پرسش و پاسخ می آموزند، افزود: کارگاه آموزشی خرافه شناسی، احکام عملی، مواعظ اخلاقی، باورهای اعتقادی شیعه، سیره اجتماعی اهل بیت (ع) از دیگر مباحث این دوره است که با توجه به نیاز سنجی انجام شده در سرفصل های کارگاه گنجانده شده است.

وی افزود: در این کارگاه برنامه هایی که در طول سال انتظار می رود توسط همیاران تبلیغ، در روستاها اجرا شود، تبیین و به شیوه های اجرایی آن نیز، پرداخته می شود.

وی یادآور شد: شرکت کنندگان در این کارگاه محصولات فرهنگی جانبی در قالب کتابچه و سی دی های مرتبط با موضوع های مختلف مطرح شده را دریافت می کنند.

وی بیان کرد: این فعالان دینی پس از پایان دوره در آزمون سنجش اولیه شرکت کرده و پذیرفته شدگان به مرحله آموزش استانی که در مشهد برگزار می شود، راه می یابند.

وی اختتامیه کارگاه آموزشی "همیاران تبلیغ" یا "ملاهای محلی "، را 18 و 19 فروردین سال 90 اعلام کرد و افزود: اختتامیه این کارگاه با حضور استاندار خراسان رضوی، امام جمعه مشهد، مدیر کل تبلیغات استان خراسان و جمعی از مسئولین استانی در مشهد، برگزار می شود.

کارگاه آموزشی همیاران تبلیغ هم اکنون در شهرستان های مشهد، سبزوار، نیشابور، قوچان، تربت حیدریه و کاشمر در حال برگزاری است.



