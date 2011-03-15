هشدار نسبت به آسیب ستون فقرات در سفرهای طولانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل ابراهیمی اظهار داشت: قرار گرفتن روی صندلی اتومبیل در سفرهای طولانی مدت باعث وارد شدن آسیبهای جدی و شدید به دیسکهای بین مهره‌ای و مفاصل ستون فقرات می‌شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود: آرتروز مفصلی بیشتر در مفاصلی که وزن بدن را تحمل می‌کنند مانند مفاصل زانو، مچ، ران و ستون فقرات ایجاد می‌شود و باعث ایجاد درد می‌شود و علت آن نزدیک شدن سطوح مفصلی به همدیگر، کاهش فضای مفصلی، سایش استخوانها روی همدیگر و همچنین تخریب نسبی یا کامل غضروف است.

ابراهیمی یکی از مهمترین علل ایجاد آرتروز را تکرار حرکات متوالی در پریود زمانی طولانی ذکر کرد و افزود: تکرار حرکات حتی در موارد بسیار معمولی و طبیعی مانند راه رفتن، بالا و پایین رفتن از پله‌ها، نشستن های طولانی مدت پشت میز کار، نویسندگی و حتی نقاشی که در آنها یک حرکت به صورت تکرار شونده انجام می‌شود، باعث وارد شدن ضربه و تروماهای متعدد گشته و جمع جبری این نیروهای وارد شده مفصل را دچار تخریب و صدمه شدید کرده و بافت آنرا از بین می‌برد و در نهایت فرد را به آرتروز زودرس مبتلا می‌کند.

این استاد دانشگاه تهران کاهش وزن، عدم قرار گرفتن در یک وضعیت ثابت در زمان طولانی و حفظ گودی کمر در هنگام نشستن و حفظ زاویه 30 درجه در ستون فقرات روی صندلی را از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیرانه در ابتلا به آرتروز زودرس برشمرد و تاکید کرد: یکی از بهترین‌ درمانها در موارد ابتلا به آتروز، تقویت عضلات مجاور مفاصل آسیب دیده است که این امر با مجموعه فرآیندهایی که توسط فیزیوتراپیستها انجام می‌گیرد محقق می‌شود.