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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

سلامت در نوروز/

هشدار نسبت به آسیب ستون فقرات در سفرهای طولانی

هشدار نسبت به آسیب ستون فقرات در سفرهای طولانی

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: یکی از مواردی که باعث تخریب و آرتروز زودرس مفاصل می‌شود، قرار گرفتن در یک وضعیت ثابت در سفرهای طولانی مدت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل ابراهیمی اظهار داشت: قرار گرفتن روی صندلی اتومبیل در سفرهای طولانی مدت باعث وارد شدن آسیبهای جدی و شدید به دیسکهای بین مهره‌ای و مفاصل ستون فقرات می‌شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود: آرتروز مفصلی بیشتر در مفاصلی که وزن بدن را تحمل می‌کنند مانند مفاصل زانو، مچ، ران و ستون فقرات ایجاد می‌شود و باعث ایجاد درد می‌شود و علت آن نزدیک شدن سطوح مفصلی به همدیگر، کاهش فضای مفصلی، سایش استخوانها روی همدیگر و همچنین تخریب نسبی یا کامل غضروف است.

ابراهیمی یکی از مهمترین علل ایجاد آرتروز را تکرار حرکات متوالی در پریود زمانی طولانی ذکر کرد و افزود: تکرار حرکات حتی در موارد بسیار معمولی و طبیعی مانند راه رفتن، بالا و پایین رفتن از پله‌ها، نشستن های طولانی مدت پشت میز کار، نویسندگی و حتی نقاشی که در آنها یک حرکت به صورت تکرار شونده انجام می‌شود، باعث وارد شدن ضربه و تروماهای متعدد گشته و جمع جبری این نیروهای وارد شده مفصل را دچار تخریب و صدمه شدید کرده و بافت آنرا از بین می‌برد و در نهایت فرد را به آرتروز زودرس مبتلا می‌کند.

این استاد دانشگاه تهران کاهش وزن، عدم قرار گرفتن در یک وضعیت ثابت در زمان طولانی و حفظ گودی کمر در هنگام نشستن و حفظ زاویه 30 درجه در ستون فقرات روی صندلی را از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیرانه در ابتلا به آرتروز زودرس برشمرد و تاکید کرد: یکی از بهترین‌ درمانها در موارد ابتلا به آتروز، تقویت عضلات مجاور مفاصل آسیب دیده است که این امر با مجموعه فرآیندهایی که توسط فیزیوتراپیستها انجام می‌گیرد محقق می‌شود.

کد مطلب 1275074

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