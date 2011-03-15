30 درصد از آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد کشور در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اصغر صالح زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: اصفهان در عرصه آزمایشگاهی کالاها جهت بررسی دریافت استاندارد در رتبه خوبی قرارد دارد و واگذاری این مهم به بخش خصوصی در نهایت اشتغال زایی بیش از سی هزار نفر را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: نزدیک به 30درصد از آزمایشگاههای خصوصی کشور در سطح استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

صالح زاده در ادامه سخنان خود به استاندارد سازی واحدهای طلاسازی در اصفهان ادامه داد: نزدیک به یک هزار و 200 واحد طلاسازی در سطح استان اصفهان کد شناسایی دریافت کرده‌اند.

اداره استاندارد نظارت کافی بر بازار شب عید دارد

صالح زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و خریدهای نوروزی ادامه داد: در این ایام از داخل بازار کالاهای تجاری را به طور تصادفی انتخاب و آزمایش می‌کنیم.

وی اظهار داشت: بازار عید اصفهان به صورت کامل بازرسی می شود تا در نهایت کالای غیر استاندارد به دست مسافران نوروزی نرسد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در ادامه سخنان خود یادآور شد: استاندارسازی صنایع دستی نیز از دیگر مسائلی است که در سطح استان دنبال می کنیم .

فرآورده‌های گوشتی نیز مشمول مقررات استاندارد است

صالح زاده در ادامه سخنان خود اظهار داشت: فرآورده های گوشتی نیز مشمول مقررات استاندارد است و مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد و محصولاتی که کیفیت نداشته باشند در برهه اول پروانه کسب آنها تعلیق و در برهه بعدی ابطال می‌شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در ادامه گفت: خانواده‌هایی هستند که خوراک روزانه آنها سوسیس و کالباس است که قطعا مریض می شوند که البته نباید فراموش کرد که مصرف دیگر خوراکی‌ها نیز به صورت مستمر همین گونه است.

وی همچنین در خصوص استاندارد سازی شهربازی‌ها نیز اظهار داشت: شهربازی‌ها نیز مشمول استاندارد اجباری هستند و نظارت و بازرسی لازم بر آنها وجود دارد.

صالح زاده همچنین در خصوص تله کابین صفه نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر این مسئله در حال بررسی است و باید بررسی لازم آن انجام شود.