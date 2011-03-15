کشته شدن یک مخالف دیگر / اعتراضات مردمی در مارب ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی اعلام کردند : "ناصر مصلح" عضو جمعیت ملی اصلاحات یمن که از گروههای مخالف رژیم علی عبدالله صالح محسوب می شود، در درگیریها میان هواداران حزب حاکم و مخالفان در استان" الجوف" در شمال یمن کشته شده است.

منابع فوق گفتند : عوامل پلیس و هواداران حزب حاکم در اطراف ساختمان دولتی که معترضان جمع شده اند و تلاش می کنند که آنها را از این ساختمان بیرون کنند. نیروهای امنیتی به معترضان هشدار داده اند که اگر ساختمان را ترک نکنند به زور متوسل خواهند شد.

در شهر "مارب" در شرق یمن نیز بحران همچنان میان مخالفان و نیروهای امنیتی ادامه دارد. در این درگیری ها استاندار مارب زخمی شده است. در این منطقه قبایل اقدام به تخریب لوله های نفت کرده اند و راه ها را بسته اند.

منابع امنیتی اعلام کردند : نیروهایی از ارتش یمن به منطقه اعزام شده اند اقدام به گشودن راهها کرده اند تا مهندسان شرکت نفت یمن بتوانند خطوط لوله را تعمیر کنند، اما همچنان کنترل منطقه در دست قبایل است.

این منابع افزودند : این قبایل همچنین مسیر میدان گازی "صافر" و صنعا را بستند و تانکرهای حامل گاز نتوانستند گاز به پایتخت یمن برسانند. این اقدام با هدف تحت فشار قرار دادن بیشتر حکومت صورت گرفته است.

از سوی دیگر در مناطق دیگر یمن نیز درگیری و ناآرامی ادامه دارد و معترضان بر کنار رفتن "علی عبدالله صالح" اصرار دارند.در استان صعده، جایی که گروه الحوثی آنجا را کانون خود قرار داده است تظاهرات بزرگی در "ضحیان" در نزدیکی شهر صعده به راه افتاده است. تظاهرات کنندگان خواستار کناره گیری عبدالله صالح از قدرت هستند.