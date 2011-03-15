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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

درخواست پزشک معالج احمد عزیزی از وزیر بهداشت برای اعزام او به خارج

درخواست پزشک معالج احمد عزیزی از وزیر بهداشت برای اعزام او به خارج

با گذشت سه سال از زمانی که احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) به کما رفت و روی تخت بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه افتاد، پزشک معالج او در نامه‌ای به وزیر بهداشت درخواست کرد با اعزام عزیزی به خارج از کشور موافقت کند.

زینب عزیزی خواهر این شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جسمی او گفت: علائم حیاتی احمد خوب است و تنها مسئله‌ای که او را اذیت می‌کند، تراشه گلویش است.

وی با اشاره به دستور پزشک معالج این شاعر مبنی بر الزام به حضور متخصص بیهوشی در هنگام تعویض تراشه تراکستومی گلوی او، افزود: چند وقتی است نیروهای خبره این کار را انجام می‌دهند و مشکلاتی مانند قطع اکسیژن در زمان تعویض تراشه به وجود نمی‌آید.

خواهر احمد عزیزی در عین حال بر مداوای او در شرایط درمانی بهتر تاکید کرد و گفت: اخیراً دکتر تورج جویباری پزشک معالج احمد در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه با ارسال نامه‌ای به مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت خواستار اعزام او به خارج از کشور شده است.

زینب عزیزی ادامه داد: البته هنوز جواب این نامه نیامده ولی احمد نیازمند عمل جراحی گلو است. او برای انجام این عمل دو بار به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد اما هر بار پزشکان با انجام عمل مخالفت کردند و خواستار مرور زمان شدند.

وی اضافه کرد: اگر آنها اعلام کنند که انجام این عمل در ایران غیرممکن است، امکان اعزام احمد به خارج از کشور میسر می‌شود ولی آنها می‌گویند این عمل در ایران قابل انجام است ولی گویا نه برای احمد!

خواهر این شاعر انقلاب همچنین با اشاره به طولانی شدن مدت بستری بودن او در بیمارستان (بیش از 3 سال) وضعیت روحی او را متاثر از این شرایط ارزیابی کرد و گفت: احمد یک شاعر است و نمی‌تواند تصور کند مدتی طولانی را در یک اتاق و روی تخت بیمارستان اسیر بماند.

کد مطلب 1275078

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