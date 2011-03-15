آبفا لرستان 7 میلیارد تومان نزد مردم طلب دارد

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به طلب 230 میلیون تومانی این شرکت از دستگاههای دولتی، اظهار داشت: از میزان مطالبات این شرکت چهار میلیارد تومان مربوط به بدهی آب بها و 3 میلیارد تومان هم مربوط به حق انشعاب مردم است.

وی جمع آوری انشعابات غیرمجاز و تعویض کنتورهای بالای 10سال کارکرد را از اولویت های اصلی این سازمان در سال 90 اعلام کرد و بیان داشت: ‌سایر انشعابات غیرمجاز و کنتورهای دست کاری شده استان نیز توسط مشاوران شناسایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به اینکه در ماه گذشته 1600 انشعاب غیرمجاز را به انشعاب مجاز تبدیل کرده ایم،‌ ادامه داد: برای برخورد با مشترکان غیرمجاز از طریق واحدهای حقوقی که در استان فعال هستند، یک دفتر شورای حل اختلاف ایجاد شده است که علاوه بر صدور اختیاریه، نسبت به مجاز کردن انشعابات و تخفیف و تقسیط مجاز هستند و از سوی دادگستری استان دارای اختیار تام هستند.

اکبریان تصریح کرد: هر مشترک غیرمجازی که به صورت خوداظهاری جهت مجاز کردن انشعاب اقدام کند،‌ از پرداخت 30 درصد از هزینه جریمه معاف خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نصب انشعاب غیرمجاز و دست کاری کنتور، دزدی و از لحاظ شرعی نیز حرام است، خاطرنشان کرد: طبق قانون، انشعاب غیرمجاز 60 ضربه شلاق و شش ماه زندانی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان گفت: امسال 7 هزار کنتور در سطح استان تعویض شده است.

اکبریان با اشاره به اینکه دو هزار و 800 کیلومتر شبکه آب در لرستان وجود دارد، ادامه داد: کمتر از 30 درصد از این شبکه فرسوده است.

وی از اصلاح 50 کیلومتر لوله های فرسوده شبکه آب استان خبر داد و افزود: تامین آب مطمئن و پایدار از اولویت های این شرکت است که در این راستا تکمیل طرح های آب رسانی و فاضلاب شهری در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بودجه شرکت آب و فاضلاب لرستان را در سال 89، 450میلیارد ریال از محل بودجه تملک دارایی و تملک ملی استانی اعلام کرد و یادآور شد: علاوه بر این بودجه، با اهتمام صورت گرفته، 150 میلیارد ریال مازاد بر این اعتبار، تعهد برای شرکت ایجاد شده که در مجموع اعتبارات شرکت به 600 میلیارد ریال افزایش یافته است.