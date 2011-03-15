آخرین توصیه های مدیرعامل آتش نشانی در سه شنبه آخر سال

محمدرضا حاجی بیگی روز سه شنبه در حاشیه آخرین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در سال 89 به خبرنگارمهر گفت: با درایت والدین، اولیاء مدارس و فرهنگسازی مناسب رسانه ها امیدواریم سه شنبه آخر سال آرامی را سپری کنیم.

وی ادامه داد: والدین امروز بیش از گذشته با کودکان کنجکاو خود همراهی کنند و آنها را برای لحظه ای تنها نگذارند. به خصوص در رابطه با استفاده از مواد منفجره آنها را کنترل کنند.

حاجی بیگی با اشاره به شناسایی نقاط حادثه خیز شهر گفت: 70 نقطه از شهر بر اساس سنوات گذشته با همکاری پلیس شناسایی شده است و نیروهای ما در این مکانها مستقر شده اند.

وی تاکید کرد: تمامی ناوگان آتش نشانی در حال آماده باش کامل است و به سرعت خود را به محل حوادث احتمالی می رسانیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران با اشاره اساسنامه سازمان آتش نشانی گفت: تاکید ما در این اساسنامه بر مشارکتها است و همه تلاش خود را برای پیشگیری انجام می دهیم.

