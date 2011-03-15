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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

"اخلاق در چین قدیم" منتشر می‌شود

"اخلاق در چین قدیم" منتشر می‌شود

کتاب "اخلاق در چین قدیم" نوشته کریس فریزر، دان رابینز و تیموتی اولِری به زودی در 320 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات دانشگاه هنگ کنگ منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخلاق در چین قدیم در سالهای اخیر به عنوان جریان اخلاق فضیلت در فلسفه غرب مورد توجه بسیار قرار گرفته و سبب علاقه‌مندیهای بسیاری به آیینهای کنفوسیوس و دائو شده است. همزمان اما روشنفکران و مفسران اجتماعی در سراسر چین در جستجوی سنت اخلاق چینی برای ارزیابی نقش ارزشهای سنتی فرهنگی در جهان معاصرند.

کتاب "اخلاق در چین قدیم" که به بحث و بررسی مسایل گوناگون در رابطه با موضوع خود اختصاص دارد، به پرسشهایی درباره ارزش فلسفه مقایسه‌ای و اخلاق چین قدیم نیز می‌پردازد. نویسندگان این کتاب، کریس فریزر، دانشیار فلسفه در دانشگاه هنگ کنگ، دان رابینز، استادیار فلسفه چینی در کالج استاکتون نیوجرسی و تیموتی اولِری، دانشیار فلسفه در دانشگاه هنگ کنگ هستند.

کد مطلب 1275082

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