به گزارش خبرگزاری مهر، اخلاق در چین قدیم در سالهای اخیر به عنوان جریان اخلاق فضیلت در فلسفه غرب مورد توجه بسیار قرار گرفته و سبب علاقه‌مندیهای بسیاری به آیینهای کنفوسیوس و دائو شده است. همزمان اما روشنفکران و مفسران اجتماعی در سراسر چین در جستجوی سنت اخلاق چینی برای ارزیابی نقش ارزشهای سنتی فرهنگی در جهان معاصرند.

کتاب "اخلاق در چین قدیم" که به بحث و بررسی مسایل گوناگون در رابطه با موضوع خود اختصاص دارد، به پرسشهایی درباره ارزش فلسفه مقایسه‌ای و اخلاق چین قدیم نیز می‌پردازد. نویسندگان این کتاب، کریس فریزر، دانشیار فلسفه در دانشگاه هنگ کنگ، دان رابینز، استادیار فلسفه چینی در کالج استاکتون نیوجرسی و تیموتی اولِری، دانشیار فلسفه در دانشگاه هنگ کنگ هستند.