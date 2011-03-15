طرح راهداری نوروزی در 95 نقطه از راههای گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی عصر سه شبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی راههای استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح 526 راهدار در قالب 35 گروه در محور راههای استان به ارائه خدمات می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: 182 دستگاه ماشین آلات راهداری ننیز برای حفظ امنیت در راههای استان مستقر می شود.

به گفته جوان شورابی، پاکسازی و تسطیح حریم راه ها، استقبال از مسافران در سه مبدا ورودی استان شامل لکه گیری و روکش آسفالت، تعویض و پاکیزه کردن تابلوها و علائم ایمنی و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار از جمله اقداماتی است که در این طرح انجام می شود.

مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: سال گذشته طرح راهداری نوروزی در 40 محور ارتباطی استان اجرا شد.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.