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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

طرح راهداری نوروزی در 95 نقطه از راههای گلستان اجرا می شود

طرح راهداری نوروزی در 95 نقطه از راههای گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: طرح راهداری نوروزی در 95 نقطه از راههای اصلی و فرعی استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی عصر سه شبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی راههای استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح 526 راهدار در قالب 35 گروه در محور راههای استان به ارائه خدمات می پردازند.
 
وی خاطرنشان کرد: 182 دستگاه ماشین آلات راهداری ننیز برای حفظ امنیت در راههای استان مستقر می شود.
 
به گفته جوان شورابی، پاکسازی و تسطیح حریم راه ها، استقبال از مسافران در سه مبدا ورودی استان شامل لکه گیری و روکش آسفالت، تعویض و پاکیزه کردن تابلوها و علائم ایمنی و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار از جمله اقداماتی است که در این طرح انجام می شود.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: سال گذشته طرح راهداری نوروزی در 40 محور ارتباطی استان اجرا شد.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1275084

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