صندوق توسعه ملی با 30 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالرضا شیخ الاسلامی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح یکی از بزرگترین مجتمع های تفریحی آبی خاورمیانه در کرج اظهار داشت: در سال 90 و با گشایش اعتبار30 هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی فعالیت های اقتصادی به نحو مطلوب تری سامان می یابند.

وی افزود: سه وزیر کابینه دولت عضو این صندوق هستند و وزیر کار نیز یکی از اعضای هیئت امنای این صندوق است.

این مسئول در ادامه اعتبارات این صندوق را منابع خوبی برشمرد که در اختیار فعالیت های اقتصادی از سوی دولت قرار می گیرد.

وزیر کار همچنین در بخش دیگری از سخنانش علت حضور در این برنامه و در آخرین روزهای کاری سال 89 را اهمیت استان البرز و شهر کرج برشمرد و افزود: استان تازه تاسیس البرز نیازمند توجه ویژه مسئولان و فعالان اقتصادی و ایران کوچک شایسته موفقیت روزافزون است.

شیخ الاسلامی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان اقدام صورت گرفته از سوی سرمایه گذار این مجتمع تفریحی و دهکده آبی را اقدامی ارزشمند برشمرد که در ظرف مدت زمان کمتر از 11 ماه اولین فاز این پروژه اجرایی شده است.

وی افزود: پروژه فوق دارای ابعاد مختلفی و کیفیت بالای اجرا و توجه به استانداردهای جهانی و استفاده از مدرن ترین تجهیزات ویژگی کم نظیر و بی نظیری به این مجموعه بخشیده است.

این عضو کابینه دولت دهم اقدام سرمایه گذار دهکده آبی را در راستای خدمت به جوانان و نوجوانان و فراهم آوردن زمینه تفریح سالم و تخلیه هیجانات این عده را اقدام سازنده ای برشمرد .

اشغال زایی از محورهای اصلی فعالیت دولت

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه یکی از محورهای اصلی فعالیت دولت اشتغالزایی است افزود: هر فعالیتی که زمینه اشتغال جوانان رافراهم کند برای ما با ارزش است و از این رو من نیز شخصا در این جلسه حاضر شده ام.

وی گفت: بدون شک اجرای چنین پروژه ای بدون پشتیبانی و حمایت مسئولان استانی ممکن نبود.

وی عنوان کرد: بخش عمده ای از موفقیت در اجرای پروژه ها مرهون زحمات مسئولان اجرایی این استان است.

تقدیر از مسئولان استان البرزبرای ایجاد اشتغالزایی

این مسئول همچنین از دست اندرکاران استان البرز به ویژه شخص استاندار برای بیان تعهد ایجاد 4 برابری میزان اشتغال در این استان قدردانی کرد و آن را پیامی برای سرمایه گذاران اقتصادی خواند که می توانند در این استان تازه تاسیس از فرصت های سرمایه گذاری بهره ببرند.

شیخ الاسلامی بار دیگر بر تاکید بر کمیت و کیفیت پروژه دهکده آبی ، اجر این مجموعه تفریحی را الگوی خوبی برای سرمایه گذاران داخل و خارج برشمرد و تاکید کرد: این استان بسترهای مناسبی برای فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاران را داراست.

انتخاب محل ساخت این مجموعه هوشمندانه بوده است

همچنین وزیر کار در این برنامه محل ساخت این مجموعه تفریحی آبی را محل مناسبی برشمرد و آن را ناشی از ذکاوت سرمایه گذار این پروژه دانست.

وی در همین خصوص واقع شدن مکان احداث این پروژه در اتوبان کرج - تهران و همچنین واقع شدن این مسیر در چهارراه ارتباطی و نقطه ثقل چند استان کشور را موجب استفاده شمار زیادی از هموطنان از این مجموعه دانست.

وزیر کار با بر شمردن نتایج مثبت ساخت این قبیل مجموعه ها در کشور گفت: این پروژه علاوه بر اینکه در دراز مدت بازده اقتصادی خوبی خواهد داشت با فراهم آوردن زمینه خدمت به مردم وفراهم کردن زمینه تفریح و شادمانی آنان بزرگترین پاداش را نصیب سرمایه گذارانی خواهد کرد که با این اقدام مورد حمایت دولت نیز خواهند بود.

وی همچنین بر حمایت بیش از پیش دولت از سرمایه گذاران تصریح کرد و گفت: در سال جدیدی که پیش روست منابع مالی خوبی در اختیار دولت است که می تواند به کمک سرمایه گذاری بیایید.