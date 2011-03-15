بارش بی سابقه برف و سقوط بهمن در کلاردشت/ احتمال وقوع سیل

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، بارش برف سنگین یکشنبه و دوشنبه موجب سقوط بهمن و مسدود کردن آب رودخانه سردآبرود شد.

مهدی سلیمانپور، نایب رئیس شورای شهر کلاردشت با تایید این خبر به مهر گفت: بارش برف بی سابقه در30 ساله اخیر بی سابقه بوده است.

وی افزود: در حالی که انتظاربهمن به هنگام بارش برف نمی رفت، سقوط بهمن به ارتفاع 35 و طول 100 متردربالادست رودخانه همیشه پرآب سرد آبرود موجب شد تارودخانه مسدود شود.

نایب رئیس شورای شهر کلاردشت گفت: بلافاصله ازطریق سامانه پیامک شهرداری کلاردشت، به آن دسته ازشهروندانی که در حاشیه رودخانه اسکان دارند اطلاع رسانی شد تا در وضعیت هشدار باشند.

سلیمان پورگفت: در حال حاضر تصفیه خانه شهری و روستایی کلاردشت به واسطه نرسیدن آب رودخانه خاموش است و آب شرب شهروندان بامشکل مواجه شده است.

وی افزود: در صورت ادامه این روند لوله های شهری با یخ زدگی روبرو خواهند شد.

علیرضادادویی مقدم، شهردارکلاردشت نیز با ابراز نگرانی از احتمال سیلاب و ایجاد خسارت برای شهروندان گفت: شهرداری کلاردشت با تمام تجهیزات و بسیج نیروهای خدماتی و پرسنلی خود، تا بامداد سه شنبه توانست راه ارتباطی آبادی های بالادست را بازگشایی کند.

شهردار کلاردشت گفت: کلاردشت با توجه به چشم اندازهای زیبا وآب وهوای منحصربفردی که دارد با حوادث غیر مترقبه مواجه هست که نیاز مبرم به امداد رسانی فوری احساس می شود.

وی اظهار داشت: بارها درخواست استقرار پایگاههای هلال احمر، راهداری و دیگرنیازهای امدادی کرده ایم تا درمواقع نیاز مشکلات پیش آمده را درمنطقه حل کنند که تاکنون به خواسته های شهروندان توجه ای نشده است.