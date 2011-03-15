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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

نوبختی خبر داد:

پیشرفت 66 درصدی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

پیشرفت 66 درصدی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر فازهای 15 و 16میدان گازی پارس جنوبی گفت: پیشرفت فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به 66 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، ابوالقاسم نوبختی بعد ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این فازها با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز برای تزریق به شبکه سراسری، 75 هزار بشکه میعانات گازی 400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع از سال 86 دردست اجراست.

وی اضافه کرد: این فازها به ارزش دو میلیارد و 100میلیون دلار با مشارکت چند شرکت ایرانی در دست اجراست و پیش بینی می شود سال آینده به بهره برداری برسد.

نوبختی با بیان اینکه هم اکنون هفت هزار و 300 نفر در این فازها مشغول به کار هستند، یادآور شد: در منطقه عسلویه 28 فاز مستقر می شود که تاکنون 10فاز با ظرفیت تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز در مدار تولید هستند.

مدیر فازهای 15 و 16میدان گازی پارس جنوبی افزود: این فازها بهره برداری از 14تریلیون متر مکعب گاز ذخیره شده در مخزن میدان عظیم گازی پارس جنوبی را برعهده دارند.

کد مطلب 1275087

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