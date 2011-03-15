رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بابل، این درخواست به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و به تصویب رسیده است.
جانعلی زاده به مدت 15 ماه به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی بابل مشغول به فعالیت بوده است.
دکتر عسکر جانعلیزاده متولد سال1344، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای تجارب و سابقه فعالیت های آموزشی، علمی، فنی، پژوهشی و اجرایی است.
وی دارای تحصیلات لیسانس در رشته مهندسی عمران از دانشگاه گیلان، کارشناسی ارشد در رشته مهندسی خاک و پی (ژئوتکنیک) از دانشگاه رورکی(Roorkee) هند و دارنده مدرک دکتری در رشته مهندسی خاک و پی (ژئوتکنیک) از دانشگاه یومیست (UMIST) انگلیس بوده و همچنین در دوره فوقلیسانس و دکتری، به عنوان بورسیه وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری مشغول به تحصیل بوده است.
وی در دوره فوقلیسانس و دکتری مقالات زیادی به چاپ رسانده است که از جمله آنان میتوان به مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات دانشگاههای کمبریج، گلاسگو، منچستر و امپریالکالج نام برد.
رئیس دانشگاه صنعتی بابل، مجری طرح پایداری ترانشه 990 مشهد- سرخس، نظارت بر آنالیز پایداری تونل 61 تهران- شمال، نظارت بر طرح پل تله زنگ، مشاور ژئو تکنیک در شرکت ساختمانی عمران تکلار، نظارت بر کارهای ژئوتکنیکی مربوط به پروژههای پل تنکابن و رامسر، حضور در کمیته تخصصی زلزله مازندران در راستای مقاومسازی، سازهها در مقابل زلزله، دبیر علمی کنفرانس زلزله و ژئوتکنیک مازندران، مسئول پژوهشی بسیج اساتید دانشگاههای مازندران، بیش از 11 ماه خدمت در جبهه های نبرد حق علیه باطل و استاد نمونه بسیجی را در کارنامه خود دارد.
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