آلبوم "نقش ماندگار" به یاد استاد پایور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آلبوم که قبلا در سال 86 به مناسبت نکوداشت استاد فرامرز پایور نوازنده برجسته سنتور از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده بود به مناسب روز بزرگداشت وی مجددا انتشار یافته است.

بخش نخست این آلبوم که با همکاری گروه "همایون" به آهنگسازی حسین پرنیا و خوانندگی رضا رضایی‌پایور اجرا شده در دستگاه همایون بوده و شامل چهار قطعه با عنوان‌های "مقدمه»(آنسوی خیال)، آواز همایون با همراهی سنتور با شعری از حافظ، مقدمه و "آهنگ ترانه"(نقش ماندگار) است.



دربخش دوم این اثر هفت قطعه در دستگاه همایون به نام‌های "نغمه و ناز"، "از پرده مخالف تا درآمد"(سنتور نوازی)، چهار مضراب(قطعه اجرا شده با سنتور و تمبک)، "پرده زابل و مویه تا مخالف"، "ارث" در مخالف سه گاه، پرده مخالف و فرود، و "سحرگاهی" تهیه و تنظیم شده است.



در بخشی از این آلبوم به قلم حسین پرنیا آمده است: به پاس اندیشه استاد فرامرز پایور، که امروز هرکه دستی بر سنتور دارد، وامدار مکتب اوست. چه بسیارند آنانی که به وسیله موسیقی خود را مطرح می‌کنند و چه اندکند کسانی که با اندیشه و توانایی خود، موسیقی را مطرح می‌کنند.



همچنین در بخش دیگری از این اثر به قلم رضا مهدوی (نوازنده سنتور و مدیرکل مرکز موسیقی حوزه هنری) آمده است: استاد پایور به تنهایی به اندازه چند موسیقیدان فعال این مرز و بوم زحمت کشیده و آثار پرمایه از خود به جای گذاشته است. فهرست آثار او آنقدر مفصل است که شاید خود ایشان هم نتوانند تمام آن را به خاطر بیاورند. پایور برخلاف برخی موسیقیدانان هم دوره خود، در سلامت زندگی کرده و اهل فرهنگ و مطالعه بوده است.



محمد دلنوازی(بربط)، محمدشهرام اعتمادی(تار)، داوود ورزیده(نی)، سامان پارسا(بم‌تار)، مشتاق قره داش‌خانی(کمانچه و ویولن)، حمیدرضا طاهری(کمانچه)، رضا صدرالدینی(تمبک در دستگاه همایون)، صابر کاکاوند(تمبک در دستگاه سه گاه) و حسین پرنیا(سنتور)نوازندگان این اثرهستند.





