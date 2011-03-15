50 مرکز اقامتی محمودآباد آماده پذیرش گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، جواد واحدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران، از بسیج تمام ادارات و دستگاههای شهرستان محمودآباد برای خدمت رسانی به عموم مسافران و هموطنان اقصی نقاط کشور خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان محمودآباد با در اختیار داشتن ۳۳ کیلومتر ساحل آزاد و قابل دسترس و مراکز تفریحی و توریستی، پارک شهرداری محمودآباد، پارک ملت، پارک طاهباز و پارک شهر سرخرود با تمام امکانات تفریحی و خدماتی آماده پذیرایی از عموم مسافران است.

وی افزود: شهرستان محمودآباد دارای دو امامزاده به نام های امامزاده قاسم و امامزاده فضل خشت سر است و تمام مساجد و تکایا و نمازخانه های بین راهی آماده سازی شده و برای استفاده و بهره برداری میهمانان مهیا است.

واحدی، از آمادگی ۲۱ آموزشگاه با ۱۵۴ کلاس برای اسکان مسافران از ساعت ۹ صبح تا ۲۳ شب خبر داد و گفت: ثبت نام به منظور اسکان مسافران از طریق اینترنت خواهد بود.

وی در خصوص ستاد تسهیلات سفر شهرستان محمودآباد گفت: دبیرخانه ستاد تسهیلات سفر شهرستان در شهرداری محمودآباد تشکیل و تیم بازرسی شهرستان متشکل از روسای ادارات خدماتی و بخشداران روزانه به بازدید از تمام مراکز اقامتی، خدماتی و پذیرایی خواهند پرداخت.

فرماندارمحمودآباد، از برگزاری جشن نوروزی در شهرستان خبر داد و گفت: در آستانه فرا رسیدن سال نو جشن نوروزی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری همزمان با سراسر کشوربا برپایی سفره هفت سین در سه راهی شهر اقدام به برگزاری جشن نوروزی از قبیل نوروز خوانی، برگزاری تئاتر خیابانی، توزیع رایگان کتاب، برگزاری جنگ شادی خواهند کرد.

وی، از آمادگی ۳۶ مرکز پذیرایی و ۱۳ مرکز اقامتی از قبیل هتل، متل برای سرویس دهی به عموم مسافران خبر داد.

واحدی گفت: برای اولین بار کیوسک اطلاع رسانی جهت راهنمایی به عموم مسافران در شهرستان راه اندازی شده است.