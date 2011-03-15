دو هزار نفر به جزیره خارگ سفر خواهند کرد

به گزارش خبرنگارد مهر در خارگ، حمید خرمدل بعد ازظهر سه شنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور جزیره خارگ افزود: کاروانهای راهیان نور در هشت مرحله از 25 اسفند امسال تا 11 فروردین سال آینده از این جزیره و مناطق نفتی آن دیدن می کنند.

وی اضافه کرد: این کاروانها در بدو ورود به استان با حضور در گلزار شهدای بهشت صادق با آرمان شهدا تجدید میثاق می کنند واز موزه شهید رئیسعلی دلواری در دلوار، نمایشگاه دفاع مقدس، بیمارستان زیرزمینی، کشتی های سوخته باقیمانده از دوران دفاع مقدس و امامزاده میرمحمد حنفیه بازدید می کنند.

دبیر ستاد اردوی راهیان نور استان بوشهر گفت: جزیره خارک در هشت سال دفاع مقدس به علت موقعیت استراتژیک بسیار حساس دو هزار و 888 بار بمباران شد.

جزیره خارگ به عنوان بزرگترین پایانه صادرات نفت کشور در 57 کیلومتری شمال غرب بوشهر واقع است.