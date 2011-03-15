برنامه های نوروزی شبکه استانی دنا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مسلم رحیمی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: برنامه های ویژه ای برای پخش در تعطیلات نوروزی 90 از سوی صدا و سیمای استان تهیه شده است.

وی بیان کرد: در ایام نوروز، هر روز از ساعت 15 برنامه های شبکه محلی دنا آغاز می شود.

رحیمی اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروزی، روزانه هشت برنامه تولیدی از شبکه دنا پخش می شود که این میزان سبب شده مرکز کهگیلویه و بویراحمد بیشترین برنامه های تولیدی را در کشور داشته باشد.

وی افزود: برنامه" جنگل بلوط" ویژه کودکان،"طنز گلی و ملی"، "درس اخلاق"، "سریال زیر درختان بلوط "، "آشپزی محلی"، "پیام نوروزی مقام معظم رهبری"، "شمیم ولایت" و ویژه برنامه زنده تلویزیونی از مهمترین برنامه های پیش بینی شده شبکه دنا برای تعطیلات نوروزی است.

مدیرکل مرکز صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین نیز برنامه ای تحت عنوان " بهار در بهار " به مناسبت روز جمهوری اسلامی نیز پخش می شود.

رحیمی از پخش فیلم های سینمایی و سریال های مختلف در این ایام خبر داد و بیان داشت: همچنین برنامه زنده ای با عنوان "جنگ نوروزی" در مراکز شهرستان ها به مدت 45 دقیقه پخش می شود.

وی اضافه کرد: ویژه برنامه 490 دقیقه ای تحویل سال نیز به طور زنده از شب 29 اسفندماه از طریق رادیو و تلویزیون استان پخش می شود.

رحیمی همچنین پخش زنده برنامه "عطر اوریشم" در دو نوبت صبح و عصر را از مهمترین برنامه های رادیویی این مرکز در تعطیلات نوروزی عنوان کرد.