4.3 میلیون سهم در تالار بورس ساری مبادله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری افزود: در این روز دو میلیون و 340 هزار و 692 سهم به ارزش شش میلیارد و 200 میلیون ریال خریداری و یک میلیون و 991 هزار و 244 سهم به ارزش شش میلیارد و 289 میلیون ریال به فروش رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: از کل معاملات انجام شده 50 درصد مربوط به خرید و 50 درصد به فروش سهام اختصاص داشته است.

مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: سهام شرکت های فولاد مبارکه، صنعتی دریایی ایران صادر، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و سایپا بیشترین ارزش معاملات استان را به خود اختصاص دادند.

جعفری اظهار داشت: شاخص قیمت امروز با 219 واحد افزایش، نسبت به دیروز(دوشنبه، به 22 هزار و 456 واحد رسیده است.