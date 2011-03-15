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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۷

4.3 میلیون سهم در تالار بورس ساری مبادله شد

4.3 میلیون سهم در تالار بورس ساری مبادله شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: طی امروز، چهار میلیون و 331 هزار و 936 سهم به ارزش بیش از 12 میلیارد و 489 میلیون ریال در بورس منطقه ای مازندران معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری افزود: در این روز دو میلیون و 340 هزار و 692 سهم به ارزش شش میلیارد و 200 میلیون ریال خریداری و یک میلیون و 991 هزار و 244 سهم به ارزش شش میلیارد و 289 میلیون ریال به فروش رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: از کل معاملات انجام شده 50 درصد مربوط به خرید و 50 درصد به فروش سهام اختصاص داشته است.
 
مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: سهام شرکت های فولاد مبارکه، صنعتی دریایی ایران صادر، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و سایپا بیشترین ارزش معاملات استان را به خود اختصاص دادند.
 
جعفری اظهار داشت: شاخص قیمت امروز با 219 واحد افزایش، نسبت به دیروز(دوشنبه، به 22 هزار و 456 واحد رسیده است.
کد مطلب 1275096

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