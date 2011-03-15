به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا عاصمی با اشاره به فعالیت های این دبیرخانه اظهار کرد: دبیرخانه دائمی جام ملت های اکو با پیشنهاد سازمان فرهنگی اکو و استقبال سازمان تربیت بدنی تشکیل شده است که بنده، حمید قاسمی معاون آموزش، ارتباطات و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی و علی رغبتی مدیرکل دفتر ارزیابی و نظارت فدراسیون های ورزشی عضو آن هستیم.



وی افزود: اولین جلسه هماهنگی این دبیرخانه هفته گذشته با حضور دکتر سعیدلو،سید حمید سجادی، حمیدقاسمی، بنده،علی رغبتی و چند تن از مسئولان سازمان فرهنگی اکو تشکیل شد و مهمترین تصمیم آن هم برگزاری مسابقاتی در اوخر تیرماه و اوایل مردادماه سال آینده به میزبانی کشورمان بود.



مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی همچنین گفت: طبق برنامه قرار است مسابقات جام ملت های اکو در 8 رشته و با حضور کشورهای عضو این سازمان به میزبانی کشورمان برگزار می شود.



وی با اشاره به کشورهای عضو این سازمان گفت: علاوه بر ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه، سوریه و عراق عضو سازمان اکو هستند که قرار است با هرساله مسابقات جام ملت های اکو را برگزار کنند.



عاصمی در پایان از برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو خبرداد و گفت:در این جلسه نطرات سایر اعضا شندیده خواهد شد و برنامه ریزی ها نیز برای برگزاری این مسابقات هر سال یکبار در یکی از کشورهای عضو صورت خواهد گرفت.