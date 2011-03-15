دلیل موافقت دیکتاتورهای عربی با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، "ان تی وی" آلمان در تحلیلی در این باره به قلم "منفرد بلسکینگ" نوشت: این که جهان عرب برای ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی یکی از همسایگان عربش سخن می گوید امری غیر عادی است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: تا به حال هرگز اتحادیه عرب چنین موضع متحد و شفافی را درباره چنین موضوعی با پیچیدگیهای بسیار بالا نداشته است. این سازمان که متشکل از 22 کشور است برای اولین بار است که از مداخله نظامی غرب در یک کشور عربی حمایت کرده است.

در ادامه آمده است: این طور به نظر می رسد که نگرانی و ترس در بین دیکتاتورهای جهان عرب بسیار بالا است. تقریبا همه آنها در اندازه های متفاوت با آمریکا و دولتهای غربی متحد شده اند. از مراکش گرفته تا عربستان سعودی و یمن تمامی دیکتاتورها روی کمک واشنگتن زمانی که پای قدرت و جانشان در میان است امیدوارند.

این در حالی است که در واشنگتن اختلاف نظرهای زیادی در این باره وجود دارد. آشفتگی و سردرگمی درباره مداخله نظامی در لیبی در این کشور بسیار بالا است. پنتاگون نیز دراین باره شک و تردید دارد. البته وزیر دفاع آمریکا حمله نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را نابجا ارزیابی نمی کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: جامعه بین المللی نباید با توجه به شرایط جدیدی که در جهان عرب به وجود آمده است با ابزارهای قدیمی به این وضعیت واکنش نشان دهد. جهان عرب تقریبا از قرن نوزدهم دخالت های غرب را تجربه کرده است. ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی قطعا در کوتاه مدت یا طولانی مدت مقدمه ای برای مداخله نظامی غرب در این کشور خواهد بود.

نویسنده در ادامه با ابراز شک کردن درباره کارساز بودن مداخله نظامی غرب در لیبی اظهار داشت: خطر چنین جنگ و دخالت نظامی در لیبی هنوز می تواند خیلی بیشتر از جنگ افغانستان باشد.