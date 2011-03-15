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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۰

141 باب مدرسه در قائمشهر آماده اسکان فرهنگیان است

141 باب مدرسه در قائمشهر آماده اسکان فرهنگیان است

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار قائمشهر گفت: 141 باب مدرسه در این شهرستان آماده اسکان فرهنگیان کشور در نوروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان، تعداد کلاسهای این مدارس را ۱۴۱ باب عنوان کرد و افزود: ظرفیت این تعداد کلاسها ۹ هزار نفر در طول ۱۵ روز تعطیلات نوروزی است.

پیرفلک با بیان اینکه دو سایت گردشگری و اسکان موقت مسافران نوروزی در دو منطقه در حاشیه رودخانه های تلار و سیاهرود با امکانات مناسب آماده پذیرش مسافران نوروزی است، گفت: چهار کمپ هلال احمر نیز در ورودیهای قائم شهر مستقر خواهند شد.

وی پارک جنگلی تلار، منطقه باستانی گردکوه، پارک مرکزی شهر و امام زادههای سید ابوصالح(ع)،یوسف رضا(ع) و امام زاده محمد(ع) را از اماکن سیاحتی و زیارتی شهر نام برده و آمادگی این اماکن را در پذیرش مسافران نوروزی اعلام کرد.

رئیس ستاد سفر نوروزی شهرستان قائم شهر با بیان اینکه، توجه خاص و مناسبی در قسمت ورودیهای شهرستان انجام شود، تصریح کرد: راه های ورودی پاک و عاری از زباله، اثرات خوش و به یاد ماندنی  مسافران را زیبا تر می کند.

فرماندار قائم شهر از آمادگی دو مسجد شبانهروزی، آماده باش داروخانه ها  و فعالیت ۱۲ دفتر مسافرتی شهرستان در ایام نوروز خبر داد و افزود: مسئولان امداد خودرو به صورت شبانه روزی با شماره تماس ۰۹۶۴۴ آماده پاسخگویی به متقاضیان هستند.

کد مطلب 1275101

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