ارسال 19 هزار پرونده جذب هیئت علمی به وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی در هفتمین نشست مدیران دفاتر تحقیق سراسر کشور گفت: عملکرد مرکز جذب اعضای هیئت علمی رشد کمی و کیفی بسیار مطلوبی را نشان می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب ساختار سازمانی، اختصاص ردیف اعتباری مستقل در بودجه سال آینده و اختصاص نیروی انسانی مورد نیاز شاهد توسعه بیشتر فعالیتهای این مرکز و افزایش سرعت، دقت و کیفیت باشیم.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم با اشاره به دو مرحله فراخوان جذب اعضای هیئت علمی گفت: در فراخوان دوم که در بهمن ماه صورت گرفت بیش از 7 هزار فارغ التحصیل دوره دکتری شرکت کردند که بیشترین افراد ثبت نامی را فارغ التحصیلان رشته های شیمی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در فراخوان بهمن ماه جذب اعضای هیئت علمی، بیشترین تقاضاها برای دانشگاههای استانهای تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مازندران و سمنان بوده است و دانشگاههای تهران، علم و صنعت ایران، پیام نور، شیراز، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و تربیت معلم درمیان سه اولویت انتخابی متقاضیان بیشترین تعداد تقاضا را داشتند.



به گفته مردانی پرونده های رسیده به وزارت علوم از مراکزی مانند مدرسین دانشگاههای جامع علمی کاربردی، پیام نور، اعضای هیئت امنا، روسای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی ارسال شده است.



وی آموزش و توانمندسازی محققین و کارکنان این مرکز، جذب محققین جدید برای دفاتر تحقیق، استقلال دفاتر تحقیق، افزایش تعامل دفاتر تحقیق با هیئتهای اجرایی جذب اعضای هیئت علمی، تشکیل شبکه اجتماعی جذب، تشکیل هیئتهای اجرایی برای موسسات غیرانتفاعی، تقویت ارتباط هیئتهای اجرایی با هیئت مرکزی، دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و توسعه سامانه جامع الکترونیکی جذب را از مهمترین برنامه های مرکز جذب اعضای هیئت علمی در سال آینده اعلام کرد.