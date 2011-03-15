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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دیدگاهها نسبت به مراسم چهارشنبه پایان سال تغییر کرده است

دیدگاهها نسبت به مراسم چهارشنبه پایان سال تغییر کرده است

معاون خدمات شهری شهردار تهران با اشاره به این که دیدگاه ها نسبت به مراسم چهارشنبه پایان سال تغییر کرده است گفت: خسارت ناشی از حوادث چهارشنبه پایان سال هر سال نسبت به سال گذشته به دلیل فرهنگ سازی کمتر می شود.

حسین کلخورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که رقم خسارات ناشی از حوادث چهارشنبه پایان سال گذشته مشخص نیست خاطرنشان کرد: این هزینه ها نیز مانند هزینه های ناشی از جمع آوری زباله، پاکیزگی شهر و... جزو وظایف روزمره ما است.

وی ادامه داد: هر سال نسبت به سال گذشته این خسارات به دلیل آموزش و فرهنگ سازی کاسته می شود و دیدگاهها نسبت به این مراسم تغییر می کند.

معاون شهردار تهران از شهروندان در خواست کرد: به مخازن جمع آوری زباله صدمه ای وارد نکنند زیرا تمام این تجهیزات متعلق به خود شهروندان است.

وی با بیان این که شهروندان باید از المان ها و نمادهای شهر مراقبت کنند خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق شهر نقاطی برای اجرای این مراسم به شکل امن ایجاد شده است.
 

کد مطلب 1275103

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