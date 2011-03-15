غرق شدن دو کشتی مزدوران قذافی/ موضع منفعل گروه هشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که نیروهای قذافی به دروازه های غربی شهر اجدابیا رسیده اند و انقلابیون به داخل شهر عقب نشینی کرده اند.

منابع خبری اعلام کردند که برخی زخمی های از بیم دستگیری بوسیله نیروهای قذافی از رفتن به بیمارستان برای معالجه خودداری می کنند.

اخبار دیگر اینکه انقلابیون لیبی نیروهای قذافی را درحد فاصل البریقه و اجدابیا به محاصره خود درآوردند و هواپیماهای انقلابیون دو کشتی جنگی قذافی را غرق و سومی را دچار آسیب جدی کردند.

اما در ادامه اقدامات منفعلانه خارجی گروه هشت در رسیدن به یک توافق اصولی درباره ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی ناکام ماندند.