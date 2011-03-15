چهارشنبه آخر سال اولین قربانی خود را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نوجوانی حدودا 14 ساله در پی انفجار ترقه در دستش فوت کرد.

پس از تماس با مرکز اورژانس 115 شیراز اعلام شد پسری حدودا 14 ساله دچار سوختگی شدید بر اثر انفجار ترقه شده که بلافاصله پایگاه اورژانس نزدیک به محل حادثه به محل اعزام شد.

بر اثر شدت جراحات وارده شامل قطع شدن شصت دست چپ، سوختگی کامل سر و صورت و وجود سوراخ شدگیهای متعدد در ناحیه سینه مصدوم که بر اثر اشیاء ریز موجود در ترقه دست ساز ایجاد شده بود در دم جان باخت.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان فارس در این خصوص گفت: این حادثه امروز به وقوع پیوست و نوجوان 14 ساله نیز در خانه خودش دچار این حادثه شده که منجر به فوت وی نیز شد.

محمد جواد مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: تاکنون مشکل خاصی در خصوص مصدومین چهارشنبه آخر سال گزارش نشده و موارد خاصی از مصدومیت منجر به بستری گزارش نشده است.