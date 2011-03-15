انقلابیون لیبی شکست خوردند!/ برلوسکنی به من خیانت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "معمر قذافی" در گفتگو با روزنامه ایل ژورنال ایتالیا از احساس خود درباره خیانت "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا به خودش خبر داد و گفت : نمی دانم به برلوسکنی چه بگویم. من اخیرا گفتگویی با برلوسکنی و تماسی با ایتالیا نداشته ام.

قذافی مدعی شد : انقلابیون امید خود را از دست داده اند و حرکت آنها شکست خورده است. البته آنان دو انتخاب یا تسلیم شوند یا اینکه فرار کنند.

دیکتاتور 42 سال اخیر لیبی بدون اشاره به بمباران شدید نقاط مختلف این کشور توسط قذافی ادعا کرد: انقلابیون در روزهای اخیر حتی از زنان به عنوان سپر انسانی استفاده کرده اند.

وی مدعی شد برای جلوگیری از وقوع قتل عام و مبارزه با تروریسم تصمیم گرفته است که به سرعت در شهرهای تحت کنترل انقلابیون پیشروی داشته باشد.

قذافی با اشاره به صدور دستور محاصره انقلابیون گفت : اگر تسلیم شوند آنها را نمی کشیم. ما با آنها گفتگو نمی کنیم. مذاکره با تروریستهایی که با بن لادن ارتباط دارند غیر ممکن است.

رهبر لیبی در ادامه ادعا کرد: ساکنان بنغازی از اینها (انقلابیون)می ترسند و از ما می خواهند که این شهر را آزاد کنیم تا از این گروههای مسلح رها شوند.