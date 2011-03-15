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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۰

بزرگترین پرچم ایران در ساحل خلیج فارس نصب می شود

بزرگترین پرچم ایران در ساحل خلیج فارس نصب می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت: اردیبهست ماه سال آینده بزرگترین پرچم ایران در شهر بوشهر و ساحل زیبای خلیج فارس نصب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد میرزا کوچک خوشنویس بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی جانمایی پرچم کشورمان در بوشهر، افزود: این پرچم 50 متری دهم اردیبهشت ماه همزمان با روز ملی خلیج فارس در فضایی به وسعت 253 متر مربع در ساحل بوشهر به عنوان محل مبارزه دلیرانه مردم استان با استعمارگران انگلیسی نصب می شود.

وی اضافه کرد: تاکنون پرچم بزرگ کشورمان در تهران و فارس نصب شده و نصب آن در بوشهر قم و کرمانشاه نیز در دست بررسی است.

میرزاکوچک خوشنویس به اختصاص 90 میلیارد ریال برای اجرای طرح های پژوهشی این سازمان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: این طرح ها شامل طرح های پژوهشی در زمینه صنایع دستی میراث فرهنگی میراث معنوی و باستان شناسی است.

 معاون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: تاکنون 11 اثر معنوی در کشور به ثبت رسیده و دو اثر تعزیه خوانی و موسیقی مقام هم در دست ثبت است .

کد مطلب 1275111

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