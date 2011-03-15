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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

797 هزار خانوار مازندرانی اطلاعات حساب خود را وارد کردند

797 هزار خانوار مازندرانی اطلاعات حساب خود را وارد کردند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: تعداد 797 هزار و 891 خانوار مازنی، تا دهم اسفندماه 89 اطلاعات حساب خود را وارد سایت هدفمندی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده عصر سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندکردن یارانه ها در استانداری افزود: از مجموع خانوارهای تایید شده تعداد 793 هزار و 357 خانوار ثبت دائم و چهار هزار و 534 خانوار ثبت موقت انجام داده اند.

وی خاطر نشان کرد: سامانه وزارت رفاه نیز برای ثبت شماره حسابهای متقاضیان دریافت یارانه های نقدی در مرحله جدید از 20 اسفندماه فعال شده است.
 
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: افرادی که تاکنون موفق به دریافت یارانه نقدی نشدند می توانند از این تاریخ با مراجعه به سامانه و ثبت شماره حساب، یارانه خود را دریافت کنند.
 
وی تصریح کرد: افرادی که در زمینه دریافت یارانه ها با مشکلاتی نظیر عدم واریز یارانه مواجه بوده مشکلاتشان برطرف شده است.
 
شعبان زاده افزود: هنوز مشکلات سوخت حمل و نقل برون شهری در بسیاری از روستاهای مازندران رفع نشده که باید نسبت به رفع این مهم اقدام شود.
 
وی خاطر نشان کرد: سایت رفاهی از 20 اسفند بازگشایی و پذیرش شماره حساب خانوارهای جامانده در روزهای عید و تعطیل ادامه خواهد شد و فعلا زمانی برای بستن سایت در نظر گرفته نشده است.
 
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1275112

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