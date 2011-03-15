797 هزار خانوار مازندرانی اطلاعات حساب خود را وارد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده عصر سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندکردن یارانه ها در استانداری افزود: از مجموع خانوارهای تایید شده تعداد 793 هزار و 357 خانوار ثبت دائم و چهار هزار و 534 خانوار ثبت موقت انجام داده اند.

وی خاطر نشان کرد: سامانه وزارت رفاه نیز برای ثبت شماره حسابهای متقاضیان دریافت یارانه های نقدی در مرحله جدید از 20 اسفندماه فعال شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: افرادی که تاکنون موفق به دریافت یارانه نقدی نشدند می توانند از این تاریخ با مراجعه به سامانه و ثبت شماره حساب، یارانه خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: افرادی که در زمینه دریافت یارانه ها با مشکلاتی نظیر عدم واریز یارانه مواجه بوده مشکلاتشان برطرف شده است.

شعبان زاده افزود: هنوز مشکلات سوخت حمل و نقل برون شهری در بسیاری از روستاهای مازندران رفع نشده که باید نسبت به رفع این مهم اقدام شود.

وی خاطر نشان کرد: سایت رفاهی از 20 اسفند بازگشایی و پذیرش شماره حساب خانوارهای جامانده در روزهای عید و تعطیل ادامه خواهد شد و فعلا زمانی برای بستن سایت در نظر گرفته نشده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.