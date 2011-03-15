سکوهای خالی ورزشگاه فولادشهر/ مخالفت نماینده AFC با شعارهای مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال سپاهان ایران - الجزیره امارات در حالی از ساعت 19 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می شود که هنوز سکوهای ورزشگاه خالی از تماشاگر است. البته رفته رفته به تعداد تماشاگران افزوده می شود.

ورزشگاه فولادشهر اصفهان که محل برگزاری دیدارهای خانگی تیم ذوب آهن است، برای بازی امروز سپاهان شکلی متفاوت به خود گرفته است. دیگر از پرچمهای سبز خبری نیست و جای آنها را پرچم‌های زرد رنگ گرفته که جای جای ورزشگاه را مزین کرده است.

* روی نشان و علائم باشگاه ذوب آهن نیز پرچمهایی به رنگ زرد با شعارهای مذهبی چسبانده شده است. البته این ترفند مسئولان باشگاه سپاهان با مخالفت نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا مواجه شد و او با این بهانه که نباید شعارهای مذهبی در ورزشگاه باشد از سپاهانی خواست از پارچه نوشته را بردارند.

* باشگاه سپاهان در اقدامی جالب توجه در مقابل سکوهای تماشاگران بنرهایی نصب کرده است که روی آن یاد و نام شهدای دفاع مقدس گرامی داشته شده است.

* وضعیت اینترنت ورزشگاه فولادشهر نامطلوب است و خبرنگاران و عکاسان برای ارسال اخبار و گزارش های خود با مشکل مواجه هستند.

* مقابل در ورودی ورزشگاه و سکوهای تماشاگران بنرهای زیبای نصب شده است که روی آن چهره تک تک بازیکنان و مربیان سپاهان نقش بسته است.