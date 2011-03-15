غرب خواستار از سرگیری مذاکرات شمال و جنوب سودان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اعلام توقف مذاکرات با خارطوم از سوی جنبش آزادی مردم لیبی (SPLM) در روز شنبه کشورهای غربی خواستار از سرگیری این مذاکرات شدند.

بر این اساس دولتهای آمریکا، انگلیس و نروژ ضمن ابراز نگرانی از توقف مذاکرات از دو طرف خواستند برای اجرای روند استقلال بخش جنوبی هر چه سریعتر به این مذاکرات بازگردند.

این کشورها طی بیانیه ای که در همین رابطه منتشر شد اوضاع کنونی سودان را حساس دانسته و بر لزوم ادامه روند مذاکره برای تثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین درباره درگیریهای خشونت بار اخیر بین گروههای شمالی و جنوبی سودان ابراز نگرانی شده و دو طرف به آرامش و پرهیز از خشونت فراخوانده شده اند.