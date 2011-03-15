به گزارش خبرگزاری مهر، سیدداود صالحی با تشریح برنامه های پیشنهادی سازمان ملل متحد برای سال بین المللی تعاون

به تصویب قطعنامه این سازمان مبنی بر اعلام سال 2012 میلادی به عنوان سال بین المللی تعاون اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت تعاون در ایران و سایر کشورهای جهان، این برنامه از سوی سازمان ملل اجرایی می شود.

معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: طبق این قطعنامه، سازمان ملل متحد و اتحادیه بین المللی تعاون (ICA ) از کشورها خواسته اند تا در این سال به توسعه تعاونی ها و افزایش سطح آگاهی های عمومی در خصوص نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بپردازند.

صالحی با اشاره به حضور تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی به ویژه سازمان ملل متحد بر مشارکت فعال اتاق تعاون ایران به عنوان عضو فعال اتحادیه بین المللی تعاون در برنامه های سال بین المللی تعاون تاکید کرد.

وی با بیان شعار سال تعاون با عنوان "بنگاه های تعاونی، دنیای بهتری را می سازند"، افزود: اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده کشورمان در اتحادیه بین المللی تعاون در نظر دارد با تشکیل کمیته ملی، نقش موثر و حضوری در خور شان جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان در سال بین المللی تعاون داشته باشد.

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران ضمن دعوت از همه ارگان ها و نهادهای تعاونی، خصوصی و دولتی به همکاری در کمیته ملی سال تعاون، اعضای هسته مرکزی این کمیته را نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی کشور، سازمان های مردم نهاد (NGO)، دانشگاه ها، رسانه ها، خبرگان و صاحب نظران برجسته عنوان کرد.

صالحی انتشار اطلاعات به منظور افزایش سطح آگاهی های تعاونی ها از طریق تهیه و توزیع جزوه و بروشور، استفاده از رسانه ها و ایجاد سایتی که به سایت رسمی سازمان ملل متحد و اتحادیه بین المللی تعاون متصل باشد را از جمله برنامه های در دست اقدام این کمیته برشمرد.

وی از دیگر برنامه های کمیته ملی سال تعاون، سازماندهی جلسات، همایش ها، کارگاه ها و نظایر آن با اولویت قرار دادن موضوع تعاونی ها در سطح ملی و بین المللی و نیز ایجاد خط مشی برای تاسیس تعاونی ها به ویژه در مناطق دور دست و همچنین ارتقای آنها نام برد.

معاون بین الملل اتاق تعاون ایران، گفت: تاکنون 32 کشور عضو (ICA) از آسیا، اروپا، امریکای شمالی، امریکای لاتین، جزایر کارائیب، آفریقا و اقیانوسیه هسته مرکزی خود را به دبیرخانه کمیته برگزاری سال بین المللی تعاون معرفی کرده و استراتژی جهانی (ICA ) را برای سال بین المللی تعاون دنبال می کنند.

صالحی افزود: هیئت مدیره اتحادیه بین المللی تعاون با نشست سال 2010 خود در پکن کشور چین توافق کرد. برای رسیدن به یک نتیجه واحد در این سال بر دو موضوع بالا بردن آگاهی عمومی و ارتقای حس کنجکاوی مردم در خصوص ضرورت و اهمیت تعاونی ها باید تمرکز شود.