به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامرضا کمانه ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: یزد با این تعداد پروژه نیمه کاره ورزشی اکنون رتبه نخست کشور را در پروژه های نیمه تمام دارد.

وی افزود: سازمان تربیت بدنی برای تکمیل این پروژه ها 12 میلیارد و 500 میلیون تومان تعهد دارد.

کمانه اظهار امیدواری کرد: این پروژه ها در سال آینده شتاب بیشتری بگیرند تا از این طریق بتوانیم علاوه بر افزایش سرانه ورزشی در استان یزد، امکان بهره‌ مندی علاقمندان به ورزش از فضاهای ورزشی را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تعهدات وزارت نفت در قبال پروژه های ورزشی یزد انجام شده و این وزارتخانه برای تکمیل پروژه سالن های چندمنظوره هزار و 200 نفری در شهرستان‌های مختلف این استان از جمله طبس، باید سه میلیارد تومان دیگر بپردازد.

کمانه با اشاره پروژه های عمرانی ورزشی در استان یزد بیان داشت: چهار زمین چمن برای شهرستان یزد در دستور کار قرار گرفته که در دو زمین کشت چمن انجام شده و دو زمین دیگر نیز در حال آماده‌ سازی برای کشت چمن است.

وی پروژه 142 هکتاری یزد را نیز از دیگر پروژه های مهم و بزرگ استان یزد برشمرد و افزود: پروژه ورزشی 142 هکتاری یزد به رغ تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه سال گذشته، در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفت که این امر به دنبال تلاشهای برخی نمایندگان مجلس محقق شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان یزد با اشاره به اینکه اعتبار احداث سالن بزرگ دوچرخه سواری از سال گذشته راکد مانده بود، بیان داشت: اعتبار این پروژه دایر شده و کار احداث آن از سر گرفته شده است.

کمانه یادآور شد: سالن دو و میدانی با شش هزار و 500 مترمربع مساحت نیز در مرحله نصب پایه هاست و می تواند برای بانوان سالن بسیار خوبی باشد.

وی ادامه داد: امسال دو سالن هزار و 200 نفری در شهرستانهای اردکان و میبد نیز آماده شده بود اما از آنجا که معتقدیم پروژه ورزشی باید به طور کامل اجرا شود، به دلیل ناقص بودن عملیات محوطه سازی به سال آینده موکول شد.

کمانه همچنین با اشاره به علت تاخیر استخر مصوب سفر رهبر معظم انقلاب در یزد نیز عنوان کرد: این پروژه به رغم تاخیری که در اجرا دارد، از سازه ها و اصول ساختاری بسیار خوبی برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان یزد بیان داشت: در این سفر یزد از معدود استانهایی بود که هیچ پروژه احداثی در زمینه ورزشی نداشت اما با پیگیری های استاندار و تربیت بدنی، استخر سرپوشیده برای برخی مناطق استان، چند سالن ورزشی، پیست دوچرخه سواری برای مهریز، پیست دوچرخه سواری برای صدوق و ... مصوب شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه های در دست اقدام سازمان تربیت بدنی یادآور شد: این سازمان در سطح کشور در مجموع 36 پروژه در تعهد دارد که یزد نیز جزو آن استان‌هاست و امیدواریم اعتبار این پروژه‌ها از جمله سالن ورزشی زردین به موقع اختصاص یابد.

در این نشست همچنین مدیرعامل باشگاه تربیت یزد و معاون تربیت بدنی استان یزد نیز به تشریح فعالیتهای خود در طول یک سال گذشته پرداختند.