مذاکرات نمایندگان اروپایی با "سان سوکی" درباره لغو تحریمهای میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود 30 نفر از دیپلماتهای اروپایی امروز سه شنبه در یانگون پایتخت پیشین میانمار با "آئونگ سان سوکی" رهبر حزب مخالفان دولت نظامی این کشور درباره لغو احتمالی تحریمهای غرب علیه میانمار مذاکره کردند.

"خین مائونگ سیو" رهبر نیروی دموکراتیک ملی میانمار (NDF) گفت: آئونگ سان سوکی و دیپلماتهای اروپایی درباره لغو تحریمها و اینکه آیا لغو این تحریمها به نفع دولت میانمار است یا نه، گفتگو کردند.

این مذاکرات پس از آن انجام می شود که آئونگ سان سوکی برنده جایزه صلح نوبل روز شنبه 22 آبان ماه پس از حدود دو دهه بازداشت خانگی آزاد شد و مورد استقبال هزاران نفر از هواداران خود قرار گرفت.