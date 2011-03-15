داستان تکراری لغو پروازهای خرم آباد/ تعطیلی فرودگاه در آستانه عید!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، وضعیت پروازهای نامنظم فرودگاه خرم آباد به چالشی جدی پیش روی این استان تبدیل شده به طوریکه هنوز برای این مشکل با وجود گذشت سالها چاره ای اندیشیده نشده است.

همایش هم اندیشی اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان آخرین پرده از انتقادات مسئولان استان از وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد بود تا این بار رئیس این دانشگاه در سخنانی عنوان کند که با وجود دعوت از مسئولان کشوری برای حضور در این مراسم ولی به دلیل لغو پرواز خرم آباد مهمانان ما نتوانستند در همایش حضور یابند.

کیانوش بهرهی که از این وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد با عنوان مشکل همیشگی استان لرستان یاد کرد، ادامه داد: ما امیدواریم شاهد روزی باشیم که این مشکل در لرستان حل شود.

وی با بیان اینکه روند پروازهای فرودگاه خرم آباد استان را از حضور مسئولان کشوری و اساتید پروازی بی بهره کرده است، تصریح کرد: مشکل پروازهای لرستان همچنان به قوت خود باقی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

عکس ها تزئینی است

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان که در حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد سخن می گفت از حجت الاسلام میرعمادی خواست که در راستای تحقق مطالبه مردم برای رفع مشکل پروازهای فرودگاه خرم آباد پیگیری لازم را انجام دهد.

به هر حال این وضعیت حاکم بر فرودگاه خرم آباد علاوه بر اینکه حضور مسئولان ملی در این استان را کمرنگ کرده موجب انتقادات پر شمار سرمایه گذاران نیز از این وضعیت شده است به طوریکه برخی از سرمایه گذاران یکی از دلایل عدم حضور در این استان را نبود پروازهای منظم عنوان می کنند.

این روند به گونه ای است که حتی معاون برنامه ریزی استانداری لرستان از منظم نبودن پروازهای فرودگاه خرم آباد به عنوان مانعی پیش روی توسعه لرستان یاد کرده و گفته است: منظم نبودن پروازهای فرود گاه خرم آباد و مهیا نبودن برخی زیرساختها مانند راه ارتباطی مناسب موجب عدم استقبال سرمایه گذاران از این استان شده است.

این در حالیست که بارها همایشهای ملی و بین المللی زیادی در لرستان برگزار شده که به دلیل منظم نبودن پروازها یا مهمانان قید آمدن به این همایش ها را زده اند و یا در نهایت مجبور شده اند از راه زمینی وارد لرستان شوند.

این روند را می توان در لغو سفر بسیاری از مسئولان ملی به ویژه در مناسبتهای مختلف به لرستان مشاهده کرد که همواره این موضوع با قرار دادن عبارت تاسف در ابتدای جمله همیشگی نامنظم بودن پروازها دلیل نیامدن مسئولان از سوی متولیان عنوان شده است.

به هر حال پس از تاکیدات مسئولان در جریان سفر هیئت دولت به لرستان قرار شد پروازهای فرودگاه خرم آباد افزایش یابد ولی با وجود وعده های وزیر راه و ترابری همچنان پروازهای فرودگاه خرم آباد با طرح دلایل تکراری "عدم استقبال مردم" و "وضعیت توپوگرافی فرودگاه خرم آباد" با رکود و بی نظمی مواجه است در حالیکه مطابق اظهارات کارشناسان، فرودگاه خرم آباد از همه استانداردهای لازم برای دایر شدن پروازهای ملی و بین المللی برخوردار است و از سوی دیگر هم اکنون 90 درصد ظرفیت پروازهای موجود نیز با استقبال خوب مردم پر می شود.

این در حالیست که در آخرین حضور مسئولان شرکت فرودگاههای کشور در لرستان معاون عملیات هوانوردی این شرکت در اظهاراتی با رد همه شائبه ها در مورد شرایط توپوگرافی فرودگاه خرم آباد و کوهستانی بودن این منطقه، عنوان کرد: این فرودگاه یکی از بهترین فرودگاههای کشور به لحاظ زیرساختی است.

محمود رسولی نژاد با اشاره به وضعیت زیرساختهای فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: فرودگاه خرم آباد از لحاظ وجود زیرساختهای مناسب جزو 16 فرودگاه پیشرفته کشور است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مطلوبی در فرودگاه خرم آباد شده، عنوان کرد: فرودگاه خرم آباد نسبت به بسیاری از فرودگاههای کشور در زمینه وجود زیر ساختها وضعیت بهتری دارد.

با این اوصاف همچنان پروازهای فرودگاه خرم آباد با بی نظمی و ناهماهنگی مواجه است به طوریکه حتی وعده وزیر سابق راه و ترابری برای رفع این مشکلات نیز نتیجه ای در پی نداشت تا فرودگاه خرم آباد به فرودگاهی بدون پرواز و در عین حال با هزینه نگهداری میلیاردی تبدیل شود.

این در حالیست که به گفته معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور سالانه بیش از یک میلیارد تومان صرف نگهداری فرودگاهی می شود که در سال کمتر از 40 میلیون تومان درآمد دارد!

در آخرین اخبار اعلام شده از سوی مسئولان فرودگاه خرم آباد تعداد پروازهای این فرودگاه در آستانه ایام تعطیلات نوروزی با لغو پروازهای شرکت تابان و فارس قشم به تنها یک پرواز در هفته رسیده است که این روند جای تامل دارد.

به هر حال به نظر می رسد استمرار روند فعلی پروازهای فرودگاه خرم آباد ییش از هر چیزی روند توسعه استان لرستان را مختل خواهد کرد که باید هر چه سریعتر چاره ای برای این مشکل اندیشیده شود.