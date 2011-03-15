به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید ابوالقاسمی‌راد قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بحران خشکسالی در سال جاری در استان اظهار داشت: همین امر باعث شد تعداد زیادی از روستاهای استان با کمبود شدید آب از نظر کمی و کیفی مواجه شوند.



وی افزود: در همین راستا تلاش کردیم با برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با اثرات ناشی از کم آبی و خشکسالی، روستائیان با کمترین مشکل در زمینه تامین آب مواجه شوند.



اقدام به تعویض شبکه فرسوده آب رسانی روستایی در سال جاری



ابوالقاسمی راد در خصوص اقدامات انجام گرفته به جهت مقابله با اثرات ناشی از بحران کم آبی در روستاهای استان بیان داشت: لایروبی چاه‌ها و قنوات روستاهای کم‌آب،حفر چاه در برخی از روستاها، تعویض شبکه فرسوده آب رسانی روستایی، نصب پنج دستگاه آب شیرین کن در روستاهای بخش مرکزی قم و همچنین اقدامات فرهنگی به ویژه در مدارس روستایی را از جمله اقدامات آبفار قم به جهت مقابله با اثرات ناشی از خشکسالی در روستاهای استان بوده است.



اعزام روزانه 11 تانکر آبرسانی به روستاهای کم آب استان



وی با بیان اینکه هم‌اکنون 45روستای قم آبرسانی سیار می‌شود، اظهار داشت: در سال جاری روزانه بیش از 11 تانکر آبرسانی به روستاهایی کم‌آب قم اعزام می شوند.



از ابتدای امسال؛اعزام 4 هزار سرویس تانکر آب شرب به روستاهای کم آب قم



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم در ادامه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری با استفاده از 4هزار سرویس تانکر سیار به 45 روستای کم آب قم آبرسانی شد.



وی در پایان ضمن دعوت از مردم پرتلاش روستایی برای صرفه جویی در مصرف آب در سال آینده از مسئولین استان خواست تا به اجرای پروژه های مجتمع آبرسانی روستایی کمک بیشتری نمایند.

