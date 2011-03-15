هزار و 928 نفر در حوادث سه شنبه آخر سال 88 مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی افزود: تعداد هزار و 601 مورد ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی مرتبط با این حوادث در شب چهارشنبه آخر سال گذشته رقم خورده است که 487 نفر به صورت درمان در محل و هزار و 114 نفر به صورت اعزام بیمارستانی بوده است، از این تعداد ماموریت هزار و 232 نفر مرد و 369 نفر زن بودند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته گروه سنی جوان و نوجوان بیشترین قشر آسیب‌پذیر در این نوع حوادث بودند، تصریح کرد: گروه سنی 19- 15 سال با 9/21 درصد و گروه سنی 24 - 20 سال با 5/19 درصد، مجموعاً حدود 41 درصد حوادث مربوطه را در سال 88 به خود اختصاص دادند.



به گفته رئیس اداره پیشگیری از حوادث، مصدومین مذکر حوادث مربوط به آتش‌بازی شب چهارشنبه پایانی سال حدود 5/4 برابر مصدومین مونث بودند که علت آن بیشتر بودن رفتارهای خطرپذیر در افراد مذکر، حضور بیشتر در معابر عمومی و همچنین تفاوت‌هایی است که والدین در نقش سرپرستی خود بین دو جنس قایلند.



حدادی افزود: 6/53 درصد حین بازی با مواد محترقه، 2/19 درصد حین عبور به صورت عابر پیاده، 7/8 درصد حین تماشا، 9/5 درصد حین پریدن از روی آتش، 7/1 درصد حین انجام وظیفه، 6/1 درصد حین تهیه و ساخت مواد مذکور دچار آسیب شده و در بقیه موارد، نوع فعالیت مشخص نبود.



به گفته رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت، به ترتیب صورت (5/44 درصد) و اندام فوقانی (40 درصد)، بیشترین نواحی آسیب دیده بدن بودند و 4 مورد حادثه منجر به فوت در اورژانس و 16 مورد منجر به معلولیت گردید.