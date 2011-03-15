  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

اعتراضات مردمی در اردن/

مخالفان کمیته رژیم حاکم درباره اصلاحات سیاسی را تحریم کردند

مخالفان کمیته رژیم حاکم درباره اصلاحات سیاسی را تحریم کردند

تحریم کمیته گفتگوهای ملی اصلاحات از سوی گروههای سیاسی و تاکید جنبش جوانان بر اینکه تشکیل این کمیته از سوی رژیم حاکم توهینی به مردم اردن به شمار می رود از آخرین تحولات این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "جمیل ابوبکر" سخنگوی گروه اخوان المسلمین اردن که ریاست آن را "طاهر المصری" بر عهده دارد، گفت : با گروه اخوان المسلمین درباره اسامی شرکت کننده در کمیته گفتگوی ملی رایزنی صورت نگرفته است.

"حمزه منصور" دبیر کل حزب جبهه عمل اسلامی گفت : حکومت به خواسته های جنبشهای اسلام گرا که خواسته همه مردم اردن است پاسخ نداده است.

وی افزود: درخواست حزب برای اصلاحات قانون اساسی خواسته مردمی بسیاری از گروههای ملی است. حکومت از ما برای حضور در کمیته گفتگوهای ملی دعوت کرده است و ما عذرخواهی کردیم.

از سوی دیگر پنج حزب مخالف اردن شامل حزب دموکراتیک مردمی، حزب بعث عربی سوسیالیست، حزب بعث عربی پیشرو، جنبش ملی و حزب کمونیست با صدور بیانیه ای خواستار بازنگری در تشکیل کمیته گفتگوی ملی شدند.

در این بیانیه آمده است : حکومت مسئول نتایج است که از این کمیته حاصل خواهد شد، زیرا به معیارهای لازم در این باره توجه نشده است.

"لبیب قمحاوی" فعال سیاسی اردنی ضمن قبول در عضویت کمیته گفتگوهای ملی گفت : رایزنی برای پیوستن به این کمیته با من صورت نگرفته است و من از طریق رسانه ها از موضوع مطلع شده ام.

جنبش جوانان اردن که گروهی تازه تاسیس است تشکیل این کمیته را توهین به مردم اردن دانست. این جنبش در بیانیه ای اعلام کرد: هدف از تشکیل کمیته گفتگوی ملی تقسیم غنایم میان طرفهای قدرت طلب است. تشکیل این کمیته منجر به برقراری دموکراسی در اردن نمی شود.

در این بیانیه تاکید شده است که موضع ما پایبندی کامل به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و مخالفت با فساد و نابودی سیاستهای ضد مردم حکومت اردن است.

کد مطلب 1275124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها