هیئت بلند پایه اتحادیه آفریقا به لیبی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یاکوب زوما" رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در صدر هیئتی از سوی اتحادیه آفریقا به لیبی می رود.

معاون وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی امروز سه شنبه با بیان این مطلب از حضور روسای جمهوری کشورهای مالی، موریتانی، اوگاندا و شمار دیگری از مقامهای آفریقایی در این هیئت خبر داد.

بر این اساس، هدف این هیئت که احتمالا هفته آینده عازم لیبی می شود، بررسی راههای حل بحران لیبی با مشارکت مقامات سیاسی بلند پایه آفریقا خواهد بود.

اتحادیه آفریقا اوضاع لیبی را نگران کننده اعلام کرده و خواستار پایان جنگ داخلی در این کشور شده است. زوما قصد دارد در این سفر با طرفهای درگیر لیبی دیدار کند.