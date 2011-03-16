دستگیری اعضای اصلی یک شرکت هرمی در طبس

محمدحسین رحیمی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: پس از وصول گزارش به دادسرا مبنی بر ورود دو نفر از اعضای اصلی شرکت هرمی پالینور به شهرستان طبس، از سوی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی دستور لازم به پلیس آگاهی طبس داده شد.

وی ادامه داد: در نهایت تعداد چهار نفر از اعضای این شرکت هرمی دستگیر شدند که از این افراد یک دستگاه لپ تاپ، تعدادی موبایل، تعدادی دفتر و دو عدد رم کشف شد.

رئیس دادگستری شهرستان طبس عنوان کرد: هم‌ اکنون متهمان با قرار قانونی بازداشت هستند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.