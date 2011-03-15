نقش شهرداریها در ایجاد نشاط عمومی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان با قدردانی از حضور منظم شهرداران در همایشهای فصلی به نقش شهرداریها در ایجاد نشاط عمومی اشاره کرد و با بیان اینکه اگر در این مفهوم به همفکری برسیم مصادیق آن پیدا میشود، گفت: شهرداریها سهم زیادی در ایجاد نشاط عمومی دارند.
پیریایی ادامه داد: باید فضاهای تفریحی با توجه به ترجیحات و مزیتهای شهری ایجاد شود و در برنامهریزیها به مزیتها نگاه جدی داشت.
وی با تأکید بر اینکه خلاقیت در کاهش منابع مالی مصرفی در ایجاد فضاهای تفریحی مؤثر است، گفت: نقش شهرداریها در فرهنگسازی نیز بسیار مهم است.
وی گفت: تمام فعالیتهای شهری با یکدیگر در ارتباط است و باید فعالیتهای عمرانی با سایر بخشها هماهنگ شود.
کرمرضا پیریایی با بیان اینکه سال 89، سال تمرین انسجام مفهومی بود، اظهار داشت: ایجاد انسجام بین اشخاص آسان است و انسجام مصداقها بین مسؤولان کار مشکلی نیست.
استاندار همدان با بیان اینکه جلسات و فعالیتهای مختلفی در یک شهر باید انجام شود، گفت: باید اولویتها مشخص گردد و موارد ضروری سریعتر انجام گیرد.
دستگاه های اجرایی باید برای فرهنگ سازی بسیج شوند
پیریایی با تأکید بر اینکه فرهنگسازی تنها وظیفه چند مجموعه یا سازمان که عنوان فرهنگی دارند نیست، گفت: این ادارات به تنهایی مسئول فرهنگسازی نیستند و همه باید در این زمینه به ایفای نقش بپردازند.
استاندار همدان با بیان اینکه شهرداری برای ایفای نقش خود در این زمینه باید مسیر خود را مشخص و مصادیق آن را پیدا کند، گفت: خوشبختانه در بسیاری از شهرهای استان همدان بستر و فضای لازم مهیا است و تنها باید ذهن خلاق بشر آن را به کار گیرد.
وی در خصوص ویژگیهای گردشگری استان همدان نیز اظهار داشت: مسیر گردشگری همدان، جذابیت ویژهای دارد که میتواند این شهر را پایلوت گردشگری نماید.
وی با یادآوری اینکه در جلسه مشترک دولت و استانداران، رئیسجمهور روند مسکنسازی را مناسب ارزیابی کرد، گفت: فرهنگسازی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد.
پیریایی خاطرنشان کرد: در سال آینده همایش شهرداران استان همدان با حضور یکی از مقامات کشوری برگزار خواهد شد.
نظر شما