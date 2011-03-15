توسعه مشارکت مردمی باید سرلوحه کار شهرداران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان اظهار داشت: هر چه مشارکت مردمی بیشتر شود، موفقیت در کارها افزایش مییابد.
موسوی با تأکید بر اینکه وظایف گستردهای بر عهده شهرداریها نهاده شده است، اظهار داشت: این وظایف در همه زمینهها است و تنها به محدوده معینی اختصاص ندارد.
سیدحسن موسوی با بیان اینکه شهرداری مسئول تأمین هزینههای فعالیتهای خود است، اظهار داشت: مشاهده فعالیتهای شهرداری توسط مردم و قضاوت آنها از نحوه خدماتدهی، رسالت شهرداری را مضاعف میکند.
هدف شهرداران باید خدمترسانی به مردم باشد
موسوی با بیان اینکه در صورت محقق نشدن وعدهای خاص، شهروندان به انتقاد از شهرداری میپردازند، گفت: هدف شهرداران باید خدمترسانی به مردم باشد و اگر این هدف سرلوحه امور قرار گیرد، خداوند در اجرای کارها یاریرسان است.
وی یادآور شد: با توکل به خدا و با اخلاص کارها قرین موفقیت خواهد بود و مردم نیز قدرشناس این زحمات میشوند.
معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه شهرداریهای استان باید در سال آینده خدمات بهتر و بیشتری را ارائه دهند، گفت: در حال حاضر بستر بسیاری از فعالیتها مهیا شده است.
سیدحسن موسوی فرهنگسازی را از اولویتهای کاری شهرداران عنوان کرد و با تأکید بر افزایش فرهنگ مشارکت مردم در امور مختلف شهری گفت: ایجاد فرهنگ مشارکت مردمی باید سرلوحه کار شهرداران قرار گیرد و برای تحقق آن مراکز عمومی فرا خوانده شود.
آشنایی شهروندان با ضوابط و قوانین شهرداری ضروری است
وی آشنایی شهروندان با ضوابط و قوانین شهرداری را ضروری دانست و با بیان اینکه این امور اجرای کارها را آسانتر میکند، افزود: فرهنگسازی توسط شهرداریها و شهرداران لازم است.
موسوی در ادامه با بیان اینکه شهرداران باید طرحهای خود را در خصوص پروژههای فرهنگی- تفریحی ارائه دهند، گفت: در سال آینده به کارگیری الگوی معماری اسلامی- ایرانی در اجرای پروژهها باید قویتر باشد.
وی در خصوص آسفالت معابر نیز اظهار داشت: در سال آینده هزینه آسفالت معابری که زیرسازی و جدولگذاری آنها توسط شهرداریها انجام و تأییدیه دفتر فنی استانداری را دریافت کنند توسط استانداری پرداخت میشود.
معاون عمرانی استاندار همدان ادامه داد: در سال جاری برنامههای شهرداری با روند مناسبی انجام شد و پس از هدفمندی یارانهها نیز کمترین مشکلی در زمینه حمل و نقل پیش آمد که این امر در ارزیابی کشوری مشخص شد.
باید زمینه رفاه کامل مردم فراهم گردد
موسوی به قرار گرفتن در آستانه سال نو و افزایش مسافرتهای نوروزی اشاره کرد و با بیان اینکه شهرداران باید برنامه استقبال از بهار را به خوبی در شهرها اجرا کنند، گفت: باید زمینه رفاه کامل مردم فراهم گردد.
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