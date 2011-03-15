توسعه مشارکت مردمی باید سرلوحه کار شهرداران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان اظهار داشت: هر چه مشارکت مردمی بیشتر شود، موفقیت در کارها افزایش می‌یابد .

موسوی با تأکید بر اینکه وظایف گسترده‌ای بر عهده شهرداری‌ها نهاده شده است، اظهار داشت: این وظایف در همه زمینه‌ها است و تنها به محدوده معینی اختصاص ندارد .

سیدحسن موسوی با بیان اینکه شهرداری مسئول تأمین هزینه‌های فعالیت‌های خود است، اظهار داشت: مشاهده فعالیت‌های شهرداری توسط مردم و قضاوت آن‌ها از نحوه خدمات‌دهی، رسالت شهرداری را مضاعف می‌کند .

هدف شهرداران باید خدمت‌رسانی به مردم باشد

موسوی با بیان اینکه در صورت محقق نشدن وعده‌ای خاص، شهروندان به انتقاد از شهرداری می‌پردازند، گفت: هدف شهرداران باید خدمت‌رسانی به مردم باشد و اگر این هدف سرلوحه امور قرار گیرد، خداوند در اجرای کارها یاری‌رسان است .

وی یادآور شد: با توکل به خدا و با اخلاص کارها قرین موفقیت خواهد بود و مردم نیز قدرشناس این زحمات می‌شوند .

معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه شهرداری‌های استان باید در سال آینده خدمات بهتر و بیشتری را ارائه دهند، گفت: در حال حاضر بستر بسیاری از فعالیت‌ها مهیا شده است .

سیدحسن موسوی فرهنگ‌سازی را از اولویت‌های کاری شهرداران عنوان کرد و با تأکید بر افزایش فرهنگ مشارکت مردم در امور مختلف شهری گفت: ایجاد فرهنگ مشارکت مردمی باید سرلوحه کار شهرداران قرار گیرد و برای تحقق آن مراکز عمومی فرا خوانده شود .

آشنایی شهروندان با ضوابط و قوانین شهرداری ضروری است

وی آشنایی شهروندان با ضوابط و قوانین شهرداری را ضروری دانست و با بیان اینکه این امور اجرای کارها را آسان‌تر می‌کند، افزود: فرهنگ‌سازی توسط شهرداری‌ها و شهرداران لازم است .

موسوی در ادامه با بیان اینکه شهرداران باید طرح‌های خود را در خصوص پروژه‌های فرهنگی- تفریحی ارائه دهند، گفت: در سال آینده به کارگیری الگوی معماری اسلامی- ایرانی در اجرای پروژه‌ها باید قوی‌تر باشد .

وی در خصوص آسفالت معابر نیز اظهار داشت: در سال آینده هزینه آسفالت معابری که زیرسازی و جدول‌گذاری آن‌ها توسط شهرداری‌ها انجام و تأییدیه دفتر فنی استانداری را دریافت کنند توسط استانداری پرداخت می‌شود .

معاون عمرانی استاندار همدان ادامه داد: در سال جاری برنامه‌های شهرداری با روند مناسبی انجام شد و پس از هدفمندی یارانه‌ها نیز کمترین مشکلی در زمینه حمل و نقل پیش آمد که این امر در ارزیابی کشوری مشخص شد .

باید زمینه رفاه کامل مردم فراهم گردد