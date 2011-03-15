رضایت از خدمات شهرداری بر افزایش مشارکتهای مردمی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد رضا الیاسی ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان اظهار داشت: شهروندان شهرهایی که توسعه پایدار و رو به جلو دارند به لحاظ تأمین روحی و روانی نیز در صدد شهروندان سایر شهرها قرار می‌گیرند .

الیاسی با بیان اینکه یکی از حساس‌ترین مدیریت‌ها در حوزه شهری، مدیریت امور شهر است، افزود: خدمات شهرداری در مقابل دیدگان شهروندان قرار دارد و به این دلیل قضاوت نحوه انجام کار به سرعت توسط مردم انجام می‌شود .

محمدرضا الیاسی با بیان اینکه در برخی امور کارهای تخصصی مدیریت شهری به صورت عامیانه سنجیده و در مورد آن اظهارنظر می‌شود، افزود: این روند فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می‌کند .

وی در خصوص فعالیت‌های شهری نیز اظهار داشت: در خصوص آسفالت معابر و خیابان‌ها باید شهرداری‌ها به صورت مشارکتی دستگاه‌های پیشرفته‌ای را تهیه و با انجام امور زیرسازی، شرایط بهتری را در این زمینه مهیا کنند .

الیاسی با تأکید بر اینکه عمده خرابی آسفالت، خرابی سازه‌ای را شامل می‌شود و باید اصلاح گردد، افزود: شهرداران باید در راستای تهیه دستگاه تثبیت بستر آسفالت اقدام نمایند .

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان و حوزه معاونت عمرانی استانداری، افزود: در سال جاری انجام پروه‌های عمرانی شهرداری همدان با تحول روبه‌رو شد .

الیاسی از تلاش‌های شهردار همدان برای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر همدان قدردانی کرد .

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان همدان نیز با تقدیر از حضور شهرداران سراسر استان در این همایش گفت: شهرداران بیشترین امور را در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان انجام می‌دهند و مسئولیت سنگینی در این خصوص دارند .

سلیمان حیدری‌دلگرم با بیان اینکه دفتر امور شهری استانداری همدان امور مختلفی را برای اجرای راحت‌تر کارها انجام داده است، گفت: در امور مختلف از جمله موارد حقوقی و اخذ عوارض، صدور پروانه، ساماندهی برنامه‌ها و رسیدگی به فعالیت‌های بخش حمل و نقل اقداماتی اساسی صورت گرفته است .

شهرداری ها برای اسکان اضطراری مسافران برنامه ریزی کنند

مدیرکل بحران استان همدان نیز در این همایش به ضرورت آماده بودن شهرداران برای استقبال از مسافران نوروزی اشاره کرد و با بیان اینکه شهرداران به عنوان متولیان اسکان مسافران باید تدابیر لازم را در خصوص احتمال بارش برف و اسکان اضطراری مسافران بیندیشند، گفت: در ایام تعطیلات باید کشیک نوروزی فعال باشد و شهرداری‌ها نیز رابط خود را به استانداری معرفی کنند .

علی‌مردان طالبی با بیان اینکه شاخه‌زنی درخت‌ها برای جلوگیری از شکستگی شاخه‌ها و قطع برق باید مدنظر قرار گیرد بر هماهنگی آتش‌نشانی‌ها با بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر تأکید کرد و افزود: در صدور پروانه ساختمانی نیز نظارت بر ساخت و ساز و رعایت آیین‌نامه‌ها باید به طور جدی مورد توجه باشد تا خسارت‌ها کاهش یابد .

وی با بیان اینکه در اواخر اسفندماه و فروردین‌ماه شرایط جوی همدان در برخی مواقع با طوفان همراه است، اظهار داشت: باید از نصب تابلوهای بزرگ که خطر سقوط آنها در مواقع طوفانی بودن هوا‌ وجود دارد، خودداری شود .

طالبی لایروبی قنوات را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: باید در این خصوص نیز برنامه‌ریزی انجام گیرد .

مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان نیز در این همایش به برگزاری دو برنامه در سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه همایش مبحث 19 مقررات ساختمان با حضور 120 نفر در سال جاری در همدان برگزار شد، گفت: 300 نفر نیز در همایش تبیین الگوهای معماری اسلامی- ایرانی حضور یافتند .