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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۰

رضایت از خدمات شهرداری بر افزایش مشارکتهای مردمی موثر است

همدان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: رضایت از خدمات شهرداری تأثیر مستقیمی بر جذب مشارکت‌های مردمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد رضا الیاسی ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان اظهار داشت: شهروندان شهرهایی که توسعه پایدار و رو به جلو دارند به لحاظ تأمین روحی و روانی نیز در صدد شهروندان سایر شهرها قرار می‌گیرند.

الیاسی با بیان اینکه یکی از حساس‌ترین مدیریت‌ها در حوزه شهری، مدیریت امور شهر است، افزود: خدمات شهرداری در مقابل دیدگان شهروندان قرار دارد و به این دلیل قضاوت نحوه انجام کار به سرعت توسط مردم انجام می‌شود.

محمدرضا الیاسی با بیان اینکه در برخی امور کارهای تخصصی مدیریت شهری به صورت عامیانه سنجیده و در مورد آن اظهارنظر می‌شود، افزود: این روند فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در خصوص فعالیت‌های شهری نیز اظهار داشت: در خصوص آسفالت معابر و خیابان‌ها باید شهرداری‌ها به صورت مشارکتی دستگاه‌های پیشرفته‌ای را تهیه و با انجام امور زیرسازی، شرایط بهتری را در این زمینه مهیا کنند.

الیاسی با تأکید بر اینکه عمده خرابی آسفالت، خرابی سازه‌ای را شامل می‌شود و باید اصلاح گردد، افزود: شهرداران باید در راستای تهیه دستگاه تثبیت بستر آسفالت اقدام نمایند.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان و حوزه معاونت عمرانی استانداری، افزود: در سال جاری انجام پروه‌های عمرانی شهرداری همدان با تحول روبه‌رو شد.

الیاسی از تلاش‌های شهردار همدان برای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر همدان قدردانی کرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان همدان نیز با تقدیر از حضور شهرداران سراسر استان در این همایش گفت: شهرداران بیشترین امور را در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان انجام می‌دهند و مسئولیت سنگینی در این خصوص دارند.

سلیمان حیدری‌دلگرم با بیان اینکه دفتر امور شهری استانداری همدان امور مختلفی را برای اجرای راحت‌تر کارها انجام داده است، گفت: در امور مختلف از جمله موارد حقوقی و اخذ عوارض، صدور پروانه، ساماندهی برنامه‌ها و رسیدگی به فعالیت‌های بخش حمل و نقل اقداماتی اساسی صورت گرفته است.

شهرداری ها برای اسکان اضطراری مسافران برنامه ریزی کنند

مدیرکل بحران استان همدان نیز در این همایش به ضرورت آماده بودن شهرداران برای استقبال از مسافران نوروزی اشاره کرد و با بیان اینکه شهرداران به عنوان متولیان اسکان مسافران باید تدابیر لازم را در خصوص احتمال بارش برف و اسکان اضطراری مسافران بیندیشند، گفت: در ایام تعطیلات باید کشیک نوروزی فعال باشد و شهرداری‌ها نیز رابط خود را به استانداری معرفی کنند.

علی‌مردان طالبی با بیان اینکه شاخه‌زنی درخت‌ها برای جلوگیری از شکستگی شاخه‌ها و قطع برق باید مدنظر قرار گیرد بر هماهنگی آتش‌نشانی‌ها با بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر تأکید کرد و افزود: در صدور پروانه ساختمانی نیز نظارت بر ساخت و ساز و رعایت آیین‌نامه‌ها باید به طور جدی مورد توجه باشد تا خسارت‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در اواخر اسفندماه و فروردین‌ماه شرایط جوی همدان در برخی مواقع با طوفان همراه است، اظهار داشت: باید از نصب تابلوهای بزرگ که خطر سقوط آنها در مواقع طوفانی بودن هوا‌ وجود دارد، خودداری شود.

طالبی لایروبی قنوات را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: باید در این خصوص نیز برنامه‌ریزی انجام گیرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان نیز در این همایش به برگزاری دو برنامه در سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه همایش مبحث 19 مقررات ساختمان با حضور 120 نفر در سال جاری در همدان برگزار شد، گفت: 300 نفر نیز در همایش تبیین الگوهای معماری اسلامی- ایرانی حضور یافتند.

کیوان کاظمی با تأکید بر اینکه باید استفاده از الگوهای معماری اسلامی- ایرانی را در باور شهرداران و مدیران استانی تقویت کرد، گفت: این همایش سال آینده به صورت ملی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1275131

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