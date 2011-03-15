120 هزار تن آسفالت در همدان پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای انجام حفاری‌ها با شهرداری هماهنگ باشند و قبل از انجام آسفالت معابر، حفاری را انجام دهند،

عسگریان در ادامه با بیان اینکه در سال همت مضاعف، کار مضاعف، شهرداری عملیات اجرایی پروژه‌های اثرگذاری را در همدان آغاز کرد، افزود: اجرای این پروژه‌ها نقطه عطفی در تحول شهری همدان است .

سیدمسعود عسگریان به حمایت‌های دولت از شهرداری‌ها در دور دوم سفرهای استانی اشاره کرد و با بیان اینکه خدمات شهرداری و مدیریت شهری در سال 90 تحولاتی را به همراه خواهد داشت، افزود: امسال با این رویکرد و با همت مجموعه شهرداری همدان پروژه‌های خوبی در حال انجام است .

پیشرفت 40 درصدی پل پژوهش در مدت چهار ماه

عسگریان از پیشرفت 40 درصدی پروژه زیرگذر پژوهش و پیشرفت 40 درصدی پروژه روگذر رسالت در مدت چهار ماه اخیر خبر داد و با بیان اینکه فاز اول پروژه تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان در سال جاری تکمیل شد، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور اعتبار مناسبی را برای این پروژه در نظر گرفت به طوری که پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال جاری مناسب بود و تاکنون به 98 درصد رسیده است .

عسگریان تکمیل و بهره‌برداری از استخر شهدای شهرداری همدان در سفر سوم هیئت دولت به استان همدان را از پروژه‌های اجرا شده شهر همدان در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: اجرای پروژه تالار قرآن با 15 هزار مترمربع زیربنا و تأمین اعتبار از منابع داخلی شهرداری و منابع ملی، اجرای بیش از 80 درصد پروژه فرهنگی عین‌القضات با تأمین اعتبار از منابع داخلی شهرداری و اجرای بیش از 90 درصد پارکینگ طبقاتی مظفریه توسط سازمان عمران شهرداری با اعتبار یک میلیارد تومان از اقدامات انجام شده است.

پروژه بهسازی حاشیه شهر همدان در دست اجراست

عسگریان از اجرای پروژه بهسازی نقاط توانمندسازی و حاشیه شهر خبر داد و گفت: با پایان یافتن این پروژه تحولی عظیم ایجاد می‌شود .

وی افزود: احداث و تکمیل سه پارک محلی با 15 هکتار وسعت و دو هزار مترمربع پیاده‌روسازی در چهار منطقه شهر همدان از دیگر اقدامات شهرداری در سال جاری بوده است .

سیدمسعود عسگریان از خرید بیش از 34 دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری و عمرانی و 60 دستگاه اتوبوس در سال جاری خبر داد و با بیان اینکه امسال 20 دستگاه اتوبوس فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی همدان خارج شده است، افزود: در شهر همدان مشکلی در خصوص جابجایی مسافران وجود ندارد .

شهردار همدان با بیان اینکه کارهای خرد و کلان دیگری نیز در شهر همدان در حال انجام است، گفت: در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر همدان، استاندار، معاون عمرانی استاندار و فرماندار همدان روحیه مضاعفی به مسؤولان شهرداری دادند که اجرا شدن مصوبات شورای شهر در سال جاری نشان دهنده حمایت از عملکرد شهرداری بوده است .

همدان نیازمند بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران است

سیدمسعود عسگریان با تأکید بر ایجاد تعامل و ارتباط با مردم و سرمایه‌گذاران خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی از پروژه‌های اجرایی شهرهای استان و سرمایه‌گذاران شد و گفت: در صورت وجود این بانک اطلاعاتی، جذب سرمایه‌گذاران با توجه به نیازهای شهرها راحت‌تر انجام می‌شود .