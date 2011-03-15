  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۴

آیت الله صفایی بوشهری:

مصلاهای نمازجمعه نماد رشد دینی جامعه اسلامی هستند

مصلاهای نمازجمعه نماد رشد دینی جامعه اسلامی هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: مصلاهای نمازجمعه نماد فرهنگی یک سرزمین و رشد دینی جامعه اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله صفایی بوشهری عصر سه شنبه در نشست با  طراح و مشاور مصلاهای کشور گفت: نهضت مصلی سازی با الگوی اسلامی ایرانی از طرح های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است و در استان بوشهر به علت موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس باید استانداردهای اسلامی در ساخت مصلاها رعایت شود.

وی افزود: اکنون مصلای جمعه بوشهر جوابگوی نیازهای فرهنگی مذهبی و معنوی جامعه نیست و باید ساخت و طراحی مصلای جدید با سرعت پیش رود.

طراح و مشاور مصلاهای کشور هم گفت: طرح مصلای جدید بوشهر اکنون آماده است که پس از بررسی و تایید نهایی اجرایی می شود.

محمد خلیلی اضافه کرد این مصلی با 20 هزار متر مربع زیربنا گنجایش بیش از 20 هزار نفر را دارد که باید توسعه آن دو برابر شود.

وی افزود: این طرح از مصوبات سفر دوم است که پیش بینی می شود که با 13 میلیارد تومان برآورد هزینه در مدت چهار سال اجرا شود.

حجت الاسلام حیدری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر نیز گفت: در 23 نقطه نماز جمعه برگزار می شود  اما این نقاط دارای جایگاههای قدیمی هستند که لازم است طرح جدید برای ساخت آنها درنظر گرفته شود.

کد مطلب 1275136

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها