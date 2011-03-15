مراکز عرضه کننده محصولات غذایی غیر بهداشتی در اطراف طاق بستان پلمپ شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سیروس نصیری بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای عالی سلامت استان که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه براساس وظایف ذاتی خود تصمیم گرفت تا درآستانه فرارسیدن ایام نوروزبا حضور چندتن از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری و نیروی انتظامی از محوطه طاقبستان بازدید تا در جریان آخرین وضعیت بهداشتی این مرکز مهم گردشگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در جریان این بازدید متوجه شدیم 18 واحد از عرضه کنندگان محصولات غذایی فاقد مجوز و پروانه کسب بوده و 17 واحد نیز تنها اقدام به عرضه مواد دخانی مانند قلیان می کنند که تذکرات کافی و لازم به آنها در خصوص تغییر وضعیت موجود داده شد.

نصیری ادامه داد: در جریان این بازدیدها که طی سه مرحله انجام گرفت 35 مرکز عرضه کننده محصولات غذایی که نسبت به رعایت دقیق موازین بهداشتی بی توجه بودند پس از ابلاغ اخطار تعطیلی مکان آنها و بی توجهی نسبت به این اخطار واحد آنها پلمب شده است.

وی همچنین از معدوم کردن هزار و 677 کیلوگرم گوشت به علت غیرقابل مصرف بودن در مراکز عرضه محصولات غذایی طاقبستان خبر داد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه 950 مورد بازدید از ابتدای سال جاری تاکنون از عرضه کنندگان مواد غذایی در شهر کرمانشاه صورت گرفته است، اظهار داشت: در جریان این بازدیدها 18 مکان متخلف که نسبت به رعایت نکات بهداشتی پس از تذکرات لازم بی توجه بوده اند تعطیل و در همین رابطه نیز 16 نفر به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

نصیری خاطرنشان کرد: تامین سرویس های بهداشتی مناسب و حفظ شرایط بهداشتی آنها، تامین آب شرب سالم در قسمت هایی از محوطه طاقبستان، حفظ امنیت عمومی و تامین آسایش روانی مراجعه کنندگان، ارتقاء وضعیت بهداشتی مکانهای عرضه کننده محصولات و موادغذایی و... از جمله اقدامات اخیر مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برای رفاه و آسایش بیشتر مردم و مهمانان نوروزی که از محوطه تاریخی طاقبستان بازدید به عمل می آورند، بوده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در پایان با اعلام شماره تماس 09678 از همشهریان و مسافران نوروزی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت بهداشت توسط عرضه کندگان محصولات غذایی مراتب را اطلاع دهند.

در این جلسه همچنین در خصوص مصوبات جلسه قبل شورای عالی سلامت استان بحث و تبادل نظر شد.