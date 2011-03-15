‌گمرکات استان بوشهر رتبه نخست صادرات کشور را در اختیار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوالفضل اکبرپور عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش 30 درصدی وزن و 40 درصدی ارزش صادرات کالا در 11 ماه امسال، گفت: در این مدت بیش از 20 میلیون و 521هزار تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 247 میلیون دلار از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: 84 درصد وزن و 93 درصد ارزش کالاهای صادراتی استان را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می دهد که از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صادر شده است.

اکبرپور همچنین با اشاره به کاهش 19 درصدی وزن و افزایش 7 درصدی کالاهای وارداتی به گمرک های استان، گفت: در 11 ماه امسال بیش از یک میلیون و 424 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 166 میلیون دلار از گمرک های استان وارد کشور شده است.

مدیر کل گمرک بوشهر گفت: بیشتر کالاهای وارداتی از طریق گمرک های استان مربوط به گمرک بوشهر بوده به طوری که در این مدت یک میلیون و 51 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 530 میلیون دلار از طریق این گمرک صورت گرفته و بیش تر کالاهای وارداتی موز برنج و خودرو بوده است.